400 mil credenciales para votar deberán ser renovadas este año: Sergio Vera Olvera

enero 14, 2026

Redacción/Xalapa. El día de hoy, en entrevista para EnContacto, el Delegado Estatal de La Junta Local del Instituto Nacional Electoral, Sergio Vera Olvera, invitó a la población a realizar la renovación de su credencial para votar, pues estas tienen solamente una vigencia de 10 años. La renovación será posible a lo largo de todo el año en los módulos del INE.

Esta renovación es importante porque con ello se renueva el derecho al voto de los ciudadanos, además, es documento oficial que se solicita para trámites importantes como el pago del predial. Para realizar la renovación es necesario acudir con una credencial con fotografía y un comprobante de domicilio.