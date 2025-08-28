INE revoca 18 constancias de mayoría; tres veracruzanas acceden a magistraturas por paridad

agosto 28, 2025

Xalapa, Ver.- En sesión, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó revocar 18 constancias de mayoría a personas juzgadoras electas y reasignarlas a otros candidatos que participaron en la elección del pasado 1 de junio.

En la lista de modificaciones se incluyó a tres ex candidatas veracruzanas, quienes acudieron a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y obtuvieron una magistratura. Para ello, se revocaron constancias previamente entregadas a igual número de hombres.

Los magistrados federales hicieron valer el principio de paridad de género para garantizar que más mujeres accedieron a cargos dentro del Poder Judicial.

Reasignaciones en Veracruz

Se revocó la constancia a Luis Enrique Burgos Flores , como magistrado en materia administrativa del Circuito VII, Distrito 1, con sede en Veracruz. En su lugar fue nombrada Ahleli Antonia Feria Hernández .

, como magistrado en materia administrativa del Circuito VII, Distrito 1, con sede en Veracruz. En su lugar fue nombrada . Se anuló la constancia de Ángel Rosas Solano , quien había sido designado magistrado en materia mixta del Circuito VII, Distrito 1, con sede en Veracruz. El cargo fue reasignado a Lizbeth Hernández Ribbón .

, quien había sido designado magistrado en materia mixta del Circuito VII, Distrito 1, con sede en Veracruz. El cargo fue reasignado a . Se retiró la constancia a Armando Agustín Solís Monroy, magistrado en materia mixta del Circuito VII, Distrito 2, con sede en Veracruz. En su lugar fue nombrada Andrea Doria Ortiz Aguirre.

Con estas resoluciones, el TEPJF reafirmó que la paridad sustantiva es obligatoria en la integración de órganos jurisdiccionales, incluso si implica revertir constancias ya entregadas.