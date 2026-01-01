Habrá diálogo permanente con comerciantes ambulantes de Xalapa: Daniela Griego

enero 1, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver.– La alcaldesa de Xalapa, Daniela Griego Ceballos, afirmó que su administración mantendrá el diálogo abierto con las organizaciones de comerciantes ambulantes, fijos y semifijos de la capital, con el objetivo de avanzar en el reordenamiento del comercio en la vía pública sin afectar el derecho al trabajo.

Entrevistada sobre el tema, la presidenta municipal destacó que existe una buena relación con los vendedores y que el diálogo ha sido constante durante los últimos meses, aunque reconoció que hay aspectos que requieren ajustes y apego a la normatividad vigente.

“Hemos tenido una buena relación con las organizaciones de vendedores ambulantes, fijos y semifijos. Tenemos que platicar bastante con ellos; hay reglas, hay un padrón y se tienen que seguir los lineamientos que están establecidos”, expresó.

Griego Ceballos subrayó que el reordenamiento no implica acciones unilaterales, sino acuerdos construidos con los propios comerciantes, siempre que se respeten las disposiciones municipales.

“Hay muy buena relación con ellos, hemos estado en diálogo en estos meses, hay algunas cosas que ajustar, pero por supuesto que el diálogo está abierto, siempre y cuando se cumplan las reglas y los acuerdos”, señaló.

Detalló que entre los lineamientos se encuentran la asignación de espacios, las medidas permitidas para los puestos, principalmente los semifijos, y el pago del refrendo correspondiente al inicio del año.