Veracruz celebra inversión de 800 mdp de Bayer en el sector farmacéutico

agosto 7, 2025

Ciudad de México, Ver., jueves 07 de agosto de 2025.– El Gobierno de Veracruz celebra la inversión de 800 millones de pesos (mdp) anunciada por la empresa Bayer, como parte del Plan México, Estrategia de Desarrollo Económico Equitativo y Sustentable para la Prosperidad Compartida, impulsada por el Gobierno de México.

En seguimiento a este importante anuncio, la gobernadora Rocío Nahle García instruyó al subsecretario de Industria, Atracción de Inversiones, Comercio Exterior y Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, Eduardo Vega, reunirse con el director general de la División Farmacéutica en México, Daniel Londero, y el director de Asuntos Públicos, Rodrigo Oria, a fin de fortalecer la coordinación entre la empresa y el Estado.

El plan contempla 600 mdp para la modernización de la planta ubicada en Orizaba, especializada en la producción de ingredientes farmacéuticos activos (API), una de las cuatro instalaciones globales de Bayer, lo anterior permitirá robustecer su capacidad para abastecer al mercado nacional y exportar a otras regiones del mundo.

Asimismo, se destinarán 200 mdp adicionales para optimizar la infraestructura, los sistemas y los laboratorios de productos farmacéuticos, así como para el desarrollo de una nueva línea de inyectables estériles hormonales, fortaleciendo la innovación y diversificación de productos elaborados en territorio veracruzano.

Esta inversión se alinea con la visión de la Presidenta de la República y con las políticas de desarrollo industrial promovidas por la Gobernadora, en concordancia con el objetivo nacional de producir y desarrollar medicamentos en México, así como de fomentar la generación de empleos de calidad.