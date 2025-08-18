Gobernadora pide espera a comunicado de SSP sobre granadas en penal de Tuxpan para evitar especulaciones 

agosto 18, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Ante el reporte de que se lanzaron granadas al interior del penal de Tuxpan, la gobernadora Rocío Nahle García aseveró que será el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alfonso Reyes quien brinde la información en un comunicado.

La mandataria veracruzana aseveró que casi todos los penales estatales se llevaron a cabo requisas, información que también brindarán las autoridades la SSP.

“Le voy a pedir al Secretario Reyes Garcés que mande un comunicado sobre esta pregunta porque ha sido muy interesante, ya casi se dio en todos los penales una requisa una supervisión y que manden un comunicado para que ustedes tengan la nota. Y sobre lo de Tuxpan también. Hoy en la mañana nos informaron y también le voy a pedir que saque el comunicado”.

Nahle García prefirió que se emitiera un comunicado para evitar especulaciones con el tema.

“Sí hoy nos comentaron nos dieron el reporte este por eso quiero que se los den por escrito porque no hay especulaciones. Decimos algo y se especula mejor que quede por escrito, se los mandan hoy junto con la pregunta que me está haciendo y le voy a decir ahí al Secretario Garcés que ponga cuántos elementos de seguridad tenemos ahí”, señaló.

Hay que destacar que se reportó una intensa movilización de elementos de seguridad tanto federales como estatales en la zona del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tuxpan, luego de que se diera a conocer la presunta explosión de granadas en la parte trasera de las instalaciones.

A dos semanas del motín que se registró al interior del penal, la noche del domingo se reportó que fueron arrojadas al interior tres granadas y solo una logró hacer explosión.

Por otra parte, la gobernadora aseguró que no tiene reporte que en el terreno en donde fue localizado sin vida el cuerpo de la maestra jubilada y taxista, Irma Hernández Cruz se encontraran fosas clandestinas.