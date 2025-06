¡Fuera, Martín!: marcha UV contra reelección del Rector

junio 9, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Cientos de integrantes de la Universidad Veracruzana (UV) protestaron en la Rectoría y después marcharon hacia Palacio de Gobierno, en la ciudad de Xalapa, en rechazo a la reelección del rector Martín Aguilar Sánchez.

Al grito de “ ¡fuera, Martín!”, el contingente fue encabezado por los aspirantes a la Rectoría de la máxima casa de estudios del estado, Marisol Luna Leal, Jorge Manzo Denes y Rafael Vela Martínez.

Los académicos coincidieron en que la prórroga que solicitó Aguilar Sánchez a la Junta de Gobierno para continuar en la Rectoría de la Universidad Veracruzana violenta la ley orgánica de la institución.

La aspirante a la rectoría Marisol Luna denunció manipulación y la falta de transparencia en el proceso que Martín Aguilar realiza para su reelección al frente de la UV.

“No es sólo un acto de valor, sino un compromiso con la verdad, la honestidad y la legalidad. Con base en tal premisa y en calidad universitaria, no de aspirante a la rectoría, me encuentro aquí para pronunciarme en contra de la prórroga del actual rectorado. Solicitud que se insiste en revertir de legalidad cuando no existe, que se escuche claro y fuerte disposiciones jurídicas que la consideren tal como ahora se encuentran procesándola, con una auscultación manipulada”.

La académica abogó por una universidad que se aleje de la mediocridad y responda a las necesidades actuales de los estudiantes con una oferta académica actualizada.

“Se está torciendo la ley para asumir atribuciones que no se tienen, para inventarse de último minuto un procedimiento amañado, mismo que rompe con los principios democráticos de transparencia, de equidad y de la costumbre enraizada en los casi 30 años de autonomía universitaria”.

Luna Leal señaló que actualmente la universidad se encuentra ausente y desconectada de un importante polo de desarrollo, como lo es el Corredor Interoceánico.

Además, acusó que en estos cuatro años, en que ha sido rector Martín Aguilar, no se pensó en programas educativos de nivel técnico superior universitario, en educación continua, en posgrados y en una vinculación con los operadores de este gran esfuerzo institucional.

“Necesitamos una universidad que sepa invertir el presupuesto, que le sea designado de manera inteligente y eficiente. Escúchalo, Secretaria de Administración y Finanzas, sin déficit. Una universidad cuyo mismo programa rectoral no ha podido cumplir, que maquilla su déficit”, enfatizó.

En sus discursos, los académicos Rafael Vela, Jorge Manzo y José Luis Cuevas Gayosso exigieron a la Junta de Gobierno que emita la convocatoria para renovar la Rectoría de la UV.