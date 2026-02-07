Intervención de UV transforma la salud de mujeres en Xalapa

febrero 6, 2026

Resultados de éxito de una intervención de salud dirigida a personas con sobrepeso y obesidad grado 1 en la congregación El Tronconal, municipio de Xalapa, fueron compartidos por Sandra Luz Pozos Morales, egresada de la Maestría en Salud Pública (MSP) de la Universidad Veracruzana (UV).

El proyecto, que contó con la dirección de Manuel Salvador Luzania Valerio, y la asesoría metodológica de Christian Soledad Ortiz Chacha y María de Lourdes Mota Morales, consistió en un programa estructurado tipo HIIT (combinación de ejercicios aeróbicos y anaeróbicos) de baja y mediana intensidad.

Durante tres meses las y los participantes se sometieron a un régimen de entrenamiento diseñado para mejorar variables clave de salud, y fomentar un cambio de actitud permanente hacia la actividad física.

A pesar de las limitaciones de infraestructura y retos climáticos de la región, los resultados obtenidos revelaron un avance sustancial en el bienestar de quienes participaron, cuyas edades fluctuaban entre los 22 a 61 años; afirmaron registrar mejoras significativas en peso corporal, IMC, y circunferencia de cintura.

Pozos Morales precisó que, mediante la aplicación del Test de Cooper, se observó un aumento notable en la resistencia cardiovascular de las participantes del proyecto; mencionó que utilizando el modelo transteórico URICA-E2, el estudio confirmó que las participantes pasaron de la etapa de contemplación hacia una actitud activa y comprometida con el ejercicio físico.

Se dio a conocer también que el estudio fue avalado por los Comités de Investigación y Ética del Instituto de Ciencias de la Salud, cumpliendo con los estándares de la Declaración de Helsinki.

El proceso incluyó la colaboración del Departamento de Desarrollo Comunitario del Ayuntamiento de Xalapa, facilitando el acceso a espacios públicos para la promoción de la salud.

La investigación también arrojó datos valiosos sobre las barreras sociales en Xalapa; la nula participación de varones en el programa sugiere que los roles de género tradicionales aún influyen en el acceso a actividades de salud comunitaria, hallazgo que debe ser abordado en futuras estrategias de intervención para garantizar una mayor equidad y sostenibilidad.

Sandra Luz Pozos Morales compartió el proyecto y sus resultados, durante una estancia que realizó en la Universidad de Sucre, en Colombia, localizada en la ciudad de Sincelejo; allí tuvo la oportunidad de visitar la localidad de Coveñas.