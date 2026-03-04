UV abordó la tuberculosis desde una perspectiva biológica y literaria

marzo 3, 2026

El inicio del Primer Foro Interdisciplinario de Lengua y Literatura, organizado por la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana (UV), albergó la mesa titulada “Tuberculosis: entre el cuerpo y la palabra”, que reunió a estudiosos de la medicina y las letras, quienes reflexionaron sobre una de las afecciones más significativas en la historia de la humanidad, abordándola no solo como una patología biológica, sino como una “enfermedad escrita” que ha marcado la identidad cultural y la producción literaria.

En el Salón Azul de la Unidad de Humanidades, Juan Pablo Rojas Texon, director de la entidad académica, inauguró las actividades de este evento que se desarrollará los días 3 y 4 de marzo, partiendo de una invitación a la interdisciplinariedad y al diálogo entre saberes, así como de la asistencia de estudiantes, académicos e investigadores de distintas entidades universitarias.

Investigadores e investigadoras hablaron sobre tuberculosis, abordándola no solo como patología biológica, sino como una “enfermedad escrita”

La TB en cifras y tiempo

Luego del acto protocolario, el primer participante en la mesa fue Roberto Zenteno Cuevas, director general de Investigaciones y especialista en el tema central del diálogo (TB); ofreció una radiografía técnica e histórica de la enfermedad.

Explicó que la TB es una infección bacteriana que, aunque afecta principalmente los pulmones, puede impactar también órganos como el cerebro y la columna vertebral; detalló la evolución del padecimiento desde el Neolítico hasta la era moderna.

Mencionó que en el 2021 se tenía registro de un ascenso de incidencia global del orden de 10.6 millones de personas, y un incremento preocupante en casos de resistencia a fármacos (RR-TB) tras la pandemia por Covid-19.

El Salón Azul de la Unidad de Humanidades es sede del evento

En cuanto al panorama nacional, Zenteno Cuevas dio a conocer que se registran alrededor de 22 mil casos anuales, con una estrecha relación con comorbilidades como la Diabetes Mellitus (30%) y el VIH (9%).

Mencionó también que la lucha contra la TB se realiza hoy en día desde un multi-abordaje, que va desde la secuenciación de genomas y la creación de nuevas vacunas (hay 20 candidatos actuales), hasta el uso de aplicaciones móviles para el empoderamiento del paciente. También, mencionó la colaboración con el Instituto de Artes Plásticas (IAP) de esta casa de estudios para la sensibilización social a través del diseño de carteles.

Por su parte, los investigadores Mario Muñoz, Silvia Pérez Esperanza, Estela Castillo Hernández y Leticia Mora Perdomo, coincidieron en señalar que la enfermedad ha sido un motor de reflexión crítica en la literatura, transformando el dolor físico en memoria y estética.

Roberto Zenteno Cuevas, director general de Investigaciones y especialista en el tema, ofreció una radiografía técnica e histórica de la enfermedad

En tanto Andrés Martínez García, consejero alumno e integrante del comité organizador del foro, apuntó que el evento nace del deseo de combatir la fragmentación del conocimiento.

Expresó que “la lengua no es únicamente un sistema de signos, es memoria, identidad y territorio; apostar por la interdisciplinariedad es un acto de responsabilidad académica y de esperanza humana”. “Como estudiantes creemos firmemente que la universidad debe ser un espacio vivo donde las ideas circulan libremente, y donde el debate se sostenga con respeto, pero a la vez con rigor”, enfatizó.