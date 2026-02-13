Ciencia con voz de mujer, inspiración que transforma: investigadoras

febrero 12, 2026

Investigadoras de diversas entidades académicas de la Universidad Veracruzana (UV), charlaron sobre el estímulo que las llevó a incursionar en el ámbito científico, así como de los principales retos en su trayectoria profesional, en el conversatorio “Inspirar tiene su ciencia”, realizado en la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual (CUSRS).

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la Coordinación de la Unidad de Género y la CUSRS sumaron esfuerzos para realizar este evento, el cual fue moderado por Marilú Domínguez Pantoja, docente de la Facultad de Nutrición.

Monserrat Melgarejo Gutiérrez, de la Facultad de Medicina, comentó que su inspiración vino de casa, pues su figura materna fue fundamental para que se interesara por el área de la salud.

“Entre los principales retos enfrentados durante mi trayectoria se encuentran sacar adelante los estudios de posgrado, además de armonizar mi vida profesional con la maternidad”, compartió.

La docente destacó las oportunidades que tienen las nuevas generaciones de acceder con mayor facilidad a las actividades científicas, mismas que la UV promueve por medio de iniciativas como Sábados en la Ciencia, las cuales inspiran a los pequeños a definir intereses y despertar vocaciones.

El evento tuvo lugar en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Por su parte, Christian Soledad Ortiz Chacha, del Instituto de Salud Pública, mencionó que en su familia le inculcaron a superarse y estudiar, pues ello le ayudaría a salir adelante independientemente de las decisiones tomadas.

La investigadora instó a las niñas y adolescentes que deseen adentrarse en el ámbito científico, a no abandonar la curiosidad por aprender cosas nuevas, a mantener el interés en ellas, y a imaginar su futuro haciendo lo que más les apasiona.

“No será un camino sencillo y representará un gran desafío, por lo cual es esencial acercarse a quienes tengan mucho que enseñarles, con el objetivo de forjarse una trayectoria en la ciencia”, expresó.

Finalmente, Cynthia Elizabeth Díaz Marte, de la CUSRS, relató que siempre vio a su madre trabajar y ayudar a las personas, lo que la llevó a considerar un futuro en el área de Ciencias de la Salud.

“Mi principal reto fue acoplarme a la rutina del primer hospital donde trabajé, pues la disciplina era férrea y jamás llegué tarde a mis labores”, enfatizó.

La médica pediatra declaró que las niñas y adolescentes con inclinación por el ámbito científico deben mirar hacia adelante, y levantarse ante cada adversidad que se les presente.

En el conversatorio también participaron Monserrat de Ocampo Melgarejo y Luciana Montiel Ortiz, pequeñas que cursan el segundo año de primaria y expresaron su gusto por la ciencia, porque les permite aprender de temas que ignoraban, hacer experimentos y descubrir cosas sorprendentes.