UV responde a la sociedad: egresan especialistas en identificación y búsqueda

febrero 26, 2026

La Universidad Veracruzana (UV) celebró el egreso de 49 alumnas y alumnos de las especializaciones en Gestión de la Identificación Humana, Odontología Forense con fines de Identificación Humana, Perspectiva Psicosocial en Atención a Víctimas de Desaparición de Personas, Antropología Física Forense, y de Arqueología Forense, en una ceremonia encabezada por el rector Martín Aguilar Sánchez, y en presencia de integrantes de colectivos de búsqueda.

Con ello, la UV reafirma su compromiso con la sociedad, derivado del Programa Universitario para la Atención de la Problemática de la Desaparición de Personas e Identificación Humana, al concluir sus estudios la generación 2025 de estudiantes universitarios.

Durante la ceremonia realizada en el auditorio del Museo de Antropología de Xalapa (MAX), el rector Martín Aguilar Sánchez subrayó que el acto representa un momento de profundo significado institucional, académico y humano, al reflejar resultados concretos de un esfuerzo sostenido por parte de la casa de estudios para contribuir, desde la educación pública, a una de las problemáticas más complejas y sensibles del país.

En su intervención, destacó que la continuidad del programa confirma que no se trata de una iniciativa coyuntural, sino de una apuesta de largo aliento que consolida una propuesta universitaria especializada y socialmente responsable.

“El Programa Universitario para la Atención de la Problemática de la Desaparición de Personas e Identificación Humana expresa de manera clara el compromiso de la UV con los derechos humanos y su vocación social. Desde su origen fue concebido como una oferta académica especializada, pero también como una respuesta universitaria frente a una de las problemáticas más complejas del país, las universidades no podemos ser ajenas a la realidad social”, expresó.

Detalló que en esta generación egresaron un total de 49 personas en total: 10 de la especialización en Gestión de la Identificación Humana; 13 de Odontología Forense con fines de Identificación Humana; 9 en Perspectiva Psicosocial en Atención a Víctimas de Desaparición de Personas; 10 de Antropología Física Forense, y 7 de Arqueología Forense.

De manera paralela, se incorporaron nuevas y nuevos estudiantes en cuatro de estas especializaciones, quienes durante el próximo año fortalecerán capacidades técnicas y conceptuales, con énfasis en la ética, la sensibilidad y la responsabilidad profesional.

“Hoy, al ver una generación que culmina y otra que inicia, esa convicción se fortalece: formar especialistas en la búsqueda de personas, identificación humana y atención psicosocial a víctimas es una contribución concreta a la cultura de paz, dado que esta se construye no sólo desde el fortalecimiento de capacidades institucionales, el reconocimiento del daño y la restitución de derechos”, declaró.

El Rector reiteró el agradecimiento a las facultades, institutos, coordinaciones, equipos académicos y administrativos, al Comité Internacional de la Cruz Roja y a los organismos internacionales que han acompañado el proceso, entre ellas a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y demás instituciones públicas que confían y acompañan a la UV, además de familiares que integran colectivos de búsqueda.

“Este programa no solo forma especialistas, forma profesionistas llamados a contribuir al acceso a la verdad y a la justicia. Sobre todo, reconozco a los colectivos de familiares de personas desaparecidas, cuya persistencia ha generado transformaciones institucionales y nos ha interpelado como universidad a no permanecer indiferentes. Su presencia da sentido a este esfuerzo académico”, indicó.

Por su parte, la coordinadora del Programa Universitario para la Atención de la Problemática de la Desaparición de Personas e Identificación Humana de la UV, Adriana Pozos Barcelata, destacó que este proyecto representa una construcción colectiva sostenida entre facultades, institutos, coordinaciones, equipos académicos y áreas administrativas que decidieron asumir como propia la agenda de atención a la desaparición de personas.

Recordó que el programa nació con la convicción de que la universidad debe ejercer un papel activo frente a una de las crisis humanitarias más profundas del país, por lo que desde su creación se ha articulado en tres grandes componentes: la formación de recursos humanos mediante cinco especializaciones pioneras a nivel nacional; la asistencia técnica y educación continua, con énfasis en la capacitación de estudiantes y personas servidoras públicas; y la vinculación con la sociedad, particularmente con colectivos de familiares de personas desaparecidas, a quienes reconoció como referente ético y político fundamental.

“Su formación se inscribe en un campo donde el conocimiento tiene efectos directos en la vida de otras personas y donde cada aprendizaje adquiere sentido de la práctica. Lo que queremos y lo que deseamos que mantengan siempre es algo fundamental: la perspectiva ética y el enfoque de derechos humanos”, enfatizó al compartir a las y los egresados y estudiantes que cada intervención profesional tiene efectos reales en procesos de búsqueda y en la vida de las familias, por lo que el conocimiento solo adquiere sentido pleno cuando se ejerce con respeto a la dignidad humana.

En el mismo sentido, en representación de sus compañeros, la egresada de la Especialización en Perspectiva Psicosocial en Atención a Víctimas de Desaparición de Personas, Carmen Indira Hernández Rojas, resaltó que la formación en cada especialización les permitió comprender que la consciencia y responsabilidad social son fundamentos que guían el quehacer de cada estudiante, la importancia de la interdisciplinariedad y el trabajo colectivo.

“La Universidad Veracruzana asumió el reto de responder a una problemática social grave con una respuesta académica rigurosa y pertinente, formando parte de un esfuerzo institucional y de una visión de cultura de paz que logra comprender que la formación profesional también es una forma de responsabilidad pública”, señaló al insistir en que la atención al fenómeno de la desaparición requiere indiscutiblemente un diálogo interdisciplinario.

Asimismo, participaron madres integrantes de los colectivos de familiares de personas desaparecidas “La esperanza del reencuentro” y “Familiares en búsqueda Xalapa”, quienes expresaron su gratitud a cada uno de las y los involucrados en el desarrollo de los programas educativos, especialmente a las y los estudiantes.

Fabiola Pensado Barrera, madre de Argenis Yosimar, desaparecido en 2014, y coordinadora del Colectivo Familiares de Búsqueda, expresó que la conclusión de la primera generación de estas especializaciones representa una esperanza para las familias que buscan a sus seres queridos ya que la formación de profesionales en esta materia abre una posibilidad de avanzar hacia la verdad y la justicia.

María Antonieta Muñoz Roa, madre de Guillermo Muñoz Roa, desaparecido en 2011, agradeció a las y los egresados afirmando que la conclusión de su grado “hoy es la justicia” y los exhortó a trabajar siempre desde la empatía, basando su labor en la verdad como máxima herramienta.

Finalmente, Rosa Elena Ladrón de Guevara Alafita, madre de Antonio de Jesús Viveros Ladrón de Guevara, desparecido el 14 de marzo del 2014, apuntó que la preparación de cada uno representa esperanza para muchas familias. “Gracias a su trabajo muchas personas podrán regresar a casa”, expuso.

Durante el mismo evento fueron reconocidas 32 personas servidoras públicas que concluyeron el diplomado “Desaparición y búsqueda de personas: elementos para una comprensión integral”, desarrollado en colaboración con el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) región Golfo.

Las y los participantes pertenecen a la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz, Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Asistieron también el secretario Académico, Arturo Aguilar Ye; el director general de la Unidad de Estudios de Posgrado, Darío Colorado Garrido; el director del CIESAS, Francisco Fernández de Castro; directores, coordinadores, investigadores, académicos, familiares amigos y demás integrantes de la comunidad universitaria.