UV región Coatzacoalcos-Minatitlán suspende clases presenciales por frente frío 30

enero 25, 2026

Juan David Castilla

Debido a las condiciones meteorológicas adversas provocadas por el frente frío número 30 y su masa de aire polar, la Vicerrectoría de la región Coatzacoalcos-Minatitlán de la Universidad Veracruzana (UV) determinó suspender las actividades académicas y administrativas de manera presencial el lunes 26 de enero de 2026.

A través de un comunicado, la UV informó que, con el fin de salvaguardar la integridad de la comunidad universitaria, las labores no se interrumpirán, sino que se trasladarán a la modalidad en línea mientras persistan los efectos del fenómeno natural.

Dentro de las medidas precautorias anunciadas, se informó que las citas previamente agendadas en el módulo del Sistema de Atención Integral a la Salud de la Universidad Veracruzana (SAISUV) para dicha fecha serán reagendadas, por lo que se pide a los derechohabientes estar pendientes de los nuevos horarios que se asignen.

Esta determinación busca minimizar el tránsito de personas en una zona que se prevé sea impactada por fuertes rachas de viento y descenso de temperatura.

Las autoridades universitarias hicieron un llamado enérgico a estudiantes, docentes y personal administrativo para extremar precauciones y mantenerse informados a través de los canales oficiales de comunicación institucional.

La Vicerrectoría agradeció la comprensión de la comunidad ante estos ajustes necesarios y subrayó la importancia de seguir las recomendaciones de Protección Civil ante cualquier actualización sobre el estado del tiempo en la zona sur de la entidad.