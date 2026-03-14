Fomentarán Insus y Ayuntamiento la regularización de tierras en Xalapa

marzo 13, 2026

Xalapa, Ver., 13 de marzo de 2026.- En Sesión Ordinaria de Cabildo encabezada por la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos, se aprobó suscribir un Convenio con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), con el fin de promover programas, proyectos, estrategias y acciones relativas a la gestión y regularización del suelo.

Ante el Síndico Único, Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez, y el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Víctor Hugo Meza Cruz, la Presidenta Municipal explicó que con ello se fortalecen los procesos de colaboración y regularización de terrenos en diferentes zonas de Xalapa, independientemente de que con el Insus ya se ha avanzado con la entrega de escrituras en algunas colonias que tuvieron un origen ejidal.

Asimismo, se autorizó fortalecer e impulsar la proyección comunitaria de las Bibliotecas Públicas Municipales mediante quince acciones por realizar con la Coordinación de Bibliotecas y Centros de Información Documental.

La Presidenta Municipal expuso que, además de estas acciones, se están realizando las gestiones para equipar de mejor manera las bibliotecas y brindar mejores servicios a la población, ya que un municipio con educación y cultura tiene una mejor ciudadanía y gobiernos.

La Regidora Tercera, Lic. Susan Liliana Morales Segura, destacó la relevancia social de este Acuerdo, pues las bibliotecas no sólo son centros de estudio, sino también de encuentro y desarrollo comunitario, donde la población accede a importantes servicios culturales.

La Regidora Octava, Lic. Clarissa Monserrat López Morales, agradeció la apertura y respaldo de la Alcaldesa hacia este tipo de proyectos, pues representan un legado social.

A esta sesión también asistieron el Regidor Segundo, Lic. Axel Fernández Cambambia; el Regidor Cuarto, Lic. Alfonso Osegueda Cruz, y la Regidora Quinta, Dra. Raquel Rosalía Castañeda González.

También, la Regidora Sexta, Lic. Hilda Elvia Aguilar Arroyo; el Regidor Séptimo, Lic. Diego Moreno Martínez; el Regidor Noveno, Lic. Joaquín Alejandro Cano Hernández; la Regidora Décima, Dra. Mónica Mendoza Madrigal; el Regidor Décimo Primero, Lic. Dalos Ulises Rodríguez Vargas; la Regidora Décima Segunda, Dra. Flor de María Mendoza Muñiz, y la Regidora Décima Tercera, Lic. Priscila Nataly Labastida Vega.

Asimismo, autorizaron remitir al Congreso del Estado de Veracruz el Acuerdo en vía de opinión referente al Acta Circunstanciada y expediente de la Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal 2022-2025, con el fin de que se revise la Cuenta Pública 2025.

Por otra parte, se avaló el Informe del Estado de la Obra Pública de febrero de 2026 para su remisión a la Legislatura local, así como los estados financieros del mismo mes.

También, se aprobó suscribir un Convenio con la Asociación Civil Desarrollo Autogestionario, con el propósito de realizar, en el Laboratorio de Aprendizaje Solar (Solar Lab) del Centro Comunitario El Moral, talleres y cursos de aprendizaje en programación, robótica y computación básica para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, de forma prioritaria.

Además, se presentó el Informe de Actividades de la Secretaría del Ayuntamiento correspondiente a febrero del año en curso.

Aunado a ello, se aprobó la modificación al Acuerdo de Cabildo 6, relativo a la designación de los representantes de los usuarios que integran el Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal del Agua Potable y Saneamiento de Xalapa (CMAS), para sustituir a Xóchitl Sánchez Hernández por Georgina Vidriales Chang.

Finalmente, se aprobaron las Actas de las sesiones de Cabildo Ordinaria, del 25 de febrero, y Abierta, del día 27 del mismo mes.