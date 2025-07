Escritora fomenta salud emocional en la niñez con su libro “Ven, cuéntame un cuento»

julio 23, 2025

Juan David Castilla

Ana Reyes Rodríguez presentará su libro “Ven, cuéntame un cuento», en la Feria Nacional Infantil y Juvenil de la ciudad de Xalapa, el próximo domingo 27 de julio.

La escritora indicó que su obra, que combina literatura e ilustraciones de Amadeo Marín, fomenta la salud emocional y los valores en los niños.

“Mi afición por la escritura empezó en la edad adulta. Comencé escribiendo poesía. Descubrí que el escribir me ayuda a liberarme de situaciones difíciles que no puedo cambiar. Me importa mucho la salud emocional de los niños, porque en esta etapa se instalan los valores que ellos estarán practicando en su vida adulta”.

Ana Reyes, originaria de un pueblo pequeño en el estado de Michoacán, recordó que en ese lugar se desarrollan las historias del libro mencionado.

“Aquí es donde podemos poner a germinar la semilla de la seguridad, la confianza y el respeto hacia ellos mismos (niños). Por eso, en esta ocasión, junto con Amadeo Marín, un artista innato que se tomó el tiempo para ilustrar las historias, estaremos presentando un libro de niños y apto para adulto. Ven, cuéntame un cuento es una obra de arte donde se une la literatura y la pintura”.

Reyes Rodríguez indicó que en su obra las historias e ilustraciones sumergen a los lectores en un mundo de imaginación y creatividad.

“Te invito a volver al origen, donde todo está bien. Este 27 de julio, acompáñanos en la Feria Nacional Infantil y Juvenil de Xalapa a la presentación de nuestro libro Ven, cuéntame un cuento”, añadió.