Concluye su recorrido la Combiscopio, proyecto de acercamiento de niños, niñas y adolescentes al cine

noviembre 27, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Niños, niñas y adolescentes que nunca han tenido contacto con el mundo del cine, lo pudieron hacer a través del Combiscopio Comunitario, un proyecto impulsado por la sociedad civil y con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía, el cual concluye este mes de noviembre.

Así lo dio a conocer Felipe Ortega, integrante de Combiscopio, quien destacó que de julio a noviembre se tuvieron 18 funciones en Xalapa, así como Coatepec, Xico, Teocelo, Roca Partida, Agua Caliente.

“Este viernes 28 se llevará a cabo la clausura en el Paseo de Los Lagos, con una función que inicia a las 4 de la tarde con talleres para niños y a la 6 de la tarde la proyección del documental Emiliana Gatalana, una película premiada, mexico-española”.

Aseguró que en el país no hay un proyecto para que el mismo vehículo sea el cine, el cual tiene una sala educativa.

Por su parte, Karen Rodríguez, fotógrafo de la Ruta 2025, dijo que es complejo acercar el arte cinematográfico a las comunidades, porque se requiere coordinación con los municipios y las comunidades donde el cine no es accesible a la población.

“El proyecto funciona a través de colaboraciones, en este caso la Red Xalapeña de Cineclubes es aliada de Periscopio Espacio, es más del interés de los municipios y ayuntamientos que quieran colaborar. Han sido varias comunidades que visitamos”.

Reiteraron en la necesidad de acercar el cine a la población, toda vez que en estas comunidades la proyección de hace Combiscopio es su primera interacción con películas para niños, niñas y adolescentes.

“Tratar de que las infancias conozcan el cine mexicano, muchos de estos cortometrajes son hechos por adolescentes y niños , acercarlos al arte del cine, para que la experiencia sea más didáctica”.