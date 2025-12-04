Un año histórico para el turismo y la cultura, Veracruz se consolida a nivel nacional e internacional

diciembre 4, 2025

Xalapa, Ver., jueves 04 de diciembre de 2025.- En el primer año de administración de la gobernadora Rocío Nahle García, la cultura y el turismo avanzaron juntos como motores del desarrollo económico, social y regional, posicionando al estado entre los destinos más competitivos del país.

Veracruz alcanzó el quinto lugar en ocupación hotelera y servicios turísticos, con un crecimiento sostenido en afluencia de visitantes y la generación de 287 mil 995 empleos en el sector.

Los grandes festivales fungieron como dinamizadores económicos: Cumbre Tajín y Salsa Fest reunieron a casi 600 mil asistentes, generando una derrama de 900 millones de pesos; el turismo deportivo también tuvo un año histórico con la llegada del voleibol playero internacional a las playas de Santa Ana, en Boca del Río.

El Gobierno del Estado consolidó una estrategia de difusión y preservación del patrimonio cultural con eventos como Despide el Año Viejo en Veracruz y el primer Festival Yolpaki, el cual reunió a más de 46 mil personas; el regreso del Festival del Mar reactivó la zona sur, mientras que el Festival Internacional del Bolero congregó a más de 7 mil espectadores en Veracruz y Tlacotalpan.

La presencia de Veracruz brilló en las ferias internacionales de Madrid y Londres, el 53º Festival Internacional Cervantino, el Festival de Día de Muertos en Zacatecas y el Tianguis Turístico de Baja California, donde obtuvo cinco premios nacionales, incluyendo el reconocimiento a Orizaba como Mejor Pueblo Mágico.

Fue seleccionado por la Secretaría de Turismo Federal y la UNESCO como uno de los nueve estados del Programa Nacional de Turismo Comunitario, integrando 63 experiencias de 36 municipios a la Guía Nacional. Asimismo, sus ocho Pueblos Mágicos obtuvieron la máxima calificación AA, llegando a ser la entidad mejor evaluada del país.

La industria cinematográfica veracruzana también vivió un año de impulso, con 34 producciones en 22 municipios, generando una derrama de 18 millones de dólares y colocándose en el quinto lugar nacional en filmaciones.

Veracruz destaca hoy por su riqueza cultural, su dinamismo turístico y su capacidad para atraer inversión y visitantes; su grandeza sigue proyectándose en México y el mundo, demostrando cada día por qué Veracruz está de moda.