Cultura y desarrollo comunitario, claves para fortalecer el sur de Veracruz: Esteban Bautista

agosto 16, 2025

• Asiste el diputado a la inauguración del Festival del Mar que, tras una década, regresa a Coatzacoalcos para exaltar la cultura y la convivencia familiar.

Xalapa, Ver., 16 de agosto de 2025.- Promover el rescate de las tradiciones y las expresiones culturales es parte de la estrategia que ha implementado el gobierno estatal para fortalecer el tejido social y la economía local, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Esteban Bautista Hernández, al acompañar a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, en la inauguración del Festival del Mar 2025 en la ciudad de Coatzacoalcos.

El legislador destacó la trascendencia de este encuentro, toda vez que, indicó, alienta el ánimo de las y los coatzacoalqueños, fomenta el desarrollo comunitario y motiva a las nuevas generaciones a vivir y crecer en un entorno sano y de convivencia familiar.

Esteban Bautista dijo coincidir con la mandataria estatal en el compromiso y respaldo que el Gobierno del Estado ha dado al sur veracruzano, no solo a través de este tipo de actividades culturales, sino con importantes inversiones en infraestructura que marcan el inicio de una nueva etapa de desarrollo para la región.

A la inauguración también asistieron las diputadas Tanya Carola Viveros Cházaro, presidenta de la Mesa Directiva de la LXVII Legislatura, Noami Edith Gómez Santos, Ivonne Selene Durán López, Victoria Gutiérrez Pérez e Ingrid Jeny Calderón Domínguez, el legislador Miguel Guillermo Pintos Guillén, así como autoridades estatales y municipales.

El Festival del Mar 2025 se realiza del 15 al 17 de agosto con un vasto programa que incluye conferencias magistrales, conversatorios, presentaciones de libros, cuentacuentos, conciertos con artistas de talla nacional e internacional, música, danza, literatura, talleres y exposiciones de artes visuales, talleres de zapateado, papalote y pintura, entre otras actividades.

La inauguración, celebrada la noche de este viernes, a la que asistieron más de siete mil personas, estuvo engalanada con la actuación de artistas locales, la actuación estelar de la Banda Sinfónica del Estado de Veracruz, bajo la dirección de Cristian Texon Flores, y las voces de Olivia Gorra y Lila Downs.