La cultura no es solo artesanías, dice poeta

enero 8, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. «La cultura no es solo artesanías, no es solo fandango. La cultura abarca demasiados rubros y Veracruz tiene una gama cultural impresionante, pero estamos desfasados», afirmó el poeta náhuatl, Juan Hernández Ramírez.

En la entidad, dijo, se tiene poca manifestación de la cultura porque no ha habido los apoyos necesarios porque además los pueblos originarios están olvidados, marginados y hay desatención y olvido.

Y es que, remarcó, aunque había grandes expectativas en estas dos administraciones estatales encabezadas por Morena, han dejado mucho que desear.

«Piensan que ahí donde estamos, estamos bien y ha sido difícil por cuenta propia, ir saliendo de esta marginación donde se encuentran, donde nos encontramos, todos los pueblos originarios», agregó el ganador del Premio Nezahualcóyotl de Literatura 2006 en poesía.

En Veracruz hay 13 culturas originarias, pero hasta ahorita parece ser que siguen estando ahí como siempre, añadió.

«En cultura y la educación, yo fui profesor, no digo que maestro porque maestro solo Jesús y Moisés. Pugnamos por el rescate, en mi caso, de la cultura huasteca, de la cultura náhuatl, otomí y tepehua. Fui perseguido por ese hecho de tratar de revalorar, de desarrollar las lenguas originarias, de rescatar mucho de los valores para la conservación de los ecosistemas», dijo.

Refirió que aunque buscaron que las culturas en todo su universo tuvieran vida, los apoyos para los pueblos originarios son muy escasos.

Sostuvo que la educación, no es solo infraestructura sino que requiere de planes y programas propios en los que se involucren conocimientos de los pueblos originarios, además del Plan Nacional de Educación.

«Y la verdad, en ese rubro, pues, otra vez, estamos marginados. Nosotros, las culturas originarias, tenemos mucho conocimiento para la conservación de los ecosistemas, de los cultivos», dijo al remarcar que pese a ello no han tenido apoyos.