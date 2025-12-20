Emite PC Municipal Aviso Preventivo por lluvias

diciembre 20, 2025

Xalapa, Ver.- La Dirección de Protección Civil Municipal emitió un Aviso Preventivo a la ciudadanía ante la presencia de un temporal lluvioso que se prevé del domingo 21 al jueves 25 de diciembre, derivado de la influencia de una Vaguada.

Durante este periodo se esperan lluvias de ligeras a moderadas, sin descartar algunas localmente fuertes.

El lunes será el día con mayor probabilidad de precipitaciones y tormentas, las cuales disminuirán de manera gradual hacia el final de la semana.

De acuerdo con el pronóstico, se estiman acumulados de entre 30 y 50 milímetros, con máximos de hasta 70 milímetros para domingo y lunes, mientras que de martes a jueves se prevén acumulados de 5 a 25 milímetros, con máximos de 35 milímetros.

Asimismo, se pronostican vientos de 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora, además de descenso de la temperatura, presencia de nieblas, lloviznas y ambiente de templado a fresco.

El titular de la dependencia, Enrique Fonseca Martínez, exhortó a la población a extremar precauciones, evitar acudir a parques y jardines y no cruzar arroyos o calles con corrientes de agua.

También recomendó mantenerse alejados de bardas en riesgo, postes y cables.

Así como mantener limpias las calles, alcantarillas, azoteas y bajantes, y permanecer alerta ante posibles derrumbes y deslizamientos, priorizando el cuidado de niñas, niños, personas adultas mayores, con discapacidad y mascotas.

Para cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse con Protección Civil Municipal a los números telefónicos 2288 900 794 y 2288 404 220.