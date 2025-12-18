Docentes adelantan vacaciones en Veracruz

diciembre 18, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. El personal docente afiliado a la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no impartirá clases este jueves 18 ni el viernes 19 de diciembre en el estado de Veracruz.

Esta determinación, derivada de la realización de actividades sindicales, adelanta el inicio del periodo vacacional de fin de año para miles de alumnos y maestros en la entidad.

La suspensión de labores quedó formalizada a través de un oficio enviado por Daniel Covarrubias López, secretario general de la organización, a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

En el documento se notifica que durante estas fechas se llevarán a cabo asambleas y acciones de cierre anual en las 13 regiones sindicales y los 58 sectores que integran la Sección 32, por lo que las inasistencias del personal quedarán debidamente justificadas ante la autoridad educativa.

Con esta medida, los docentes sindicalizados inician de manera anticipada su receso decembrino. No obstante, el regreso a las aulas no será inmediato tras el inicio del año nuevo, ya que el calendario oficial estipula una serie de actividades de formación antes del retorno de los estudiantes.

De acuerdo con la planeación de la SEV, el 7 de enero de 2026 se llevará a cabo el Taller Intensivo para personal con funciones de dirección, mientras que los días 8 y 9 de enero se desarrollará el taller dirigido a las y los docentes frente a grupo.

Finalmente, el regreso oficial de los estudiantes de educación básica y normal a las aulas está programado para el lunes 12 de enero de 2026, marcando el inicio formal del siguiente periodo escolar.