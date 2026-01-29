Dirección de Salud realizó mesa interinstitucional para la prevención del suicidio

enero 28, 2026

Xalapa, Ver., 28 de enero de 2026.- Con el objetivo de fortalecer las estrategias de atención y prevención del suicidio como una problemática de salud pública, en coordinación con el DIF Municipal de Xalapa, se trabajará de manera interinstitucional por la salud mental de la población, tal como lo ha instruido la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos.

La reunión se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa (IMMX), y contó con la participación de la Jefa del Departamento de Promoción de la Salud de la Dirección de Salud, Lic. Mónica Nevraumont; la Directora del IMMX, Mtra. María Fernanda Medina Mariscal; la Titular del Sistema DIF, Psic. Olivia Aguilar Dorantes; la Directora de Desarrollo Social, Lic. María Consuelo Niembro Domínguez; representantes de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, del Instituto Municipal de las Mujeres y del Centro de Integración Juvenil.

Durante el encuentro se analizaron diversos puntos críticos relacionados con la prevención del suicidio, entre ellos la incidencia registrada en el puente de Xallitic, el impacto de las redes sociales y el incremento en el número de casos, enfatizando la urgencia de implementar acciones de manera coordinada entre las instituciones participantes.

Asimismo, se impartió una plática enfocada en el trato empático, los protocolos de atención, el uso de líneas de emergencia, la Línea Violeta y la importancia de reforzar campañas de sensibilización y pláticas preventivas en centros escolares.

Como resultado del diálogo y del trabajo conjunto, las instituciones acordaron dar seguimiento a esta mesa interinstitucional en una próxima sesión, programada para el viernes 30 de enero con el fin de avanzar en acciones concretas para el bienestar emocional de la población.