Detienen a 3 trabajadores del Registro Civil de Chiapas por vender actas de nacimiento a extranjeros
enero 20, 2026
Policías de Investigación detuvieron a tres empleados del Registro Civil de Chiapas, que presuntamente expedían actas de nacimiento ilegales a personas extranjeras en el municipio de Tzimol, en complicidad con redes dedicadas al tráfico de personas.
Al respecto, el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que se recibió una denuncia donde se alertaba que estas personas vendían estos documentos para que los extranjeros pudieran tener una estancia legal en el país o incluso intentar acceder a programas sociales.
“Se recibió el 12 de enero pasado una denuncia por parte de la dirección general del Registro Civil, en donde ellos mismos, al hacer una auditoría a través de su órgano de control interno, detectaron anomalías en en cuanto al funcionamiento y en cuanto al manejo de información, sobre todo de los sistemas que ahí manejan en la expedición de acta de nacimiento, así como de la corrección también de actas de nacimiento”.
https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?creatorScreenName=DaveCelin&dnt=false&embedId=twitter-widget-0&features=eyJ0ZndfdGltZWxpbmVfbGlzdCI6eyJidWNrZXQiOltdLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2ZvbGxvd2VyX2NvdW50X3N1bnNldCI6eyJidWNrZXQiOnRydWUsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfdHdlZXRfZWRpdF9iYWNrZW5kIjp7ImJ1Y2tldCI6Im9uIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19yZWZzcmNfc2Vzc2lvbiI6eyJidWNrZXQiOiJvbiIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfZm9zbnJfc29mdF9pbnRlcnZlbnRpb25zX2VuYWJsZWQiOnsiYnVja2V0Ijoib24iLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X21peGVkX21lZGlhXzE1ODk3Ijp7ImJ1Y2tldCI6InRyZWF0bWVudCIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3Nob3dfYmlyZHdhdGNoX3Bpdm90c19lbmFibGVkIjp7ImJ1Y2tldCI6Im9uIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19kdXBsaWNhdGVfc2NyaWJlc190b19zZXR0aW5ncyI6eyJidWNrZXQiOiJvbiIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfdXNlX3Byb2ZpbGVfaW1hZ2Vfc2hhcGVfZW5hYmxlZCI6eyJidWNrZXQiOiJvbiIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfdmlkZW9faGxzX2R5bmFtaWNfbWFuaWZlc3RzXzE1MDgyIjp7ImJ1Y2tldCI6InRydWVfYml0cmF0ZSIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfbGVnYWN5X3RpbWVsaW5lX3N1bnNldCI6eyJidWNrZXQiOnRydWUsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfdHdlZXRfZWRpdF9mcm9udGVuZCI6eyJidWNrZXQiOiJvbiIsInZlcnNpb24iOm51bGx9fQ%3D%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=2013416657998225668&lang=es&origin=https%3A%2F%2Falmomento.mx%2Fdetienen-a-trabajadores-del-registro-civil-de-chiapas-por-vender-actas-de-nacimiento-a-extranjeros%2F&partner=ogwp&sessionId=044e8f857918986c49b83363fc739443c1bf6c5a&siteScreenName=almomento_mx&theme=light&widgetsVersion=2615f7e52b7e0%3A1702314776716&width=550px
De esta forma, luego de iniciar una carpeta de investigación, se logró detectar quiénes eran los responsables de haber expedido actas de nacimiento a personas extranjeras y el modo de operación de las mismas.
“Logrando saber quién eran los responsables, tres personas del sexo masculino que laboraban allí en el registro civil, estaban expidiendo actas de nacimiento a personas extranjeras, es decir, de manera ilegal, en contubernio y en complicidad con personas que se dedican al tráfico de indocumentados, ellos estaban pidiendo actas de nacimiento”, apuntó el fiscal general.
Los acusados fueron identificados como Artemio ‘N’, Juan Pablo ‘N’ y Jorge Ervin ‘N’, quienes están siendo acusados de abuso de autoridad, asociación delictuosa y acceso ilícito a sistemas de informática. Los tres fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y deslindará responsabilidades.