Federación ofrece recursos a estados para modernizar y fortalecer el Registro Civil

Federación ofrece recursos a estados para modernizar y fortalecer el Registro Civil

febrero 20, 2026

Isabel Ortega/Xalapa. La Secretaría de Gobernación informó que la Federación pondrá a disposición de los gobiernos estatales subsidios económicos para fortalecer el funcionamiento de los Registros Civiles y mejorar el control de la identidad legal de la población.

A través del Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO), los recursos estarán destinados a modernizar procesos, mejorar la captura de datos y consolidar la Base de Datos Nacional del Registro Civil, con el fin de garantizar que más personas cuenten con documentos oficiales de identidad.

El esquema de financiamiento establece que 70 por ciento del recurso será aportado por la Federación, mientras que los estados deberán contribuir con el 30 por ciento restante, como parte de un esfuerzo conjunto para fortalecer este servicio básico.

Los apoyos permitirán incrementar la expedición de actas de nacimiento y defunción, así como la actualización de la CURP, documentos indispensables para acceder a programas sociales, servicios públicos y derechos fundamentales.

Para recibir el subsidio, las entidades deberán demostrar avances en el registro de hechos civiles, la interoperabilidad con la base nacional, la atención a comunidades indígenas y rurales, y la correcta comprobación de recursos federales recibidos en años anteriores.

Una vez definidos y aceptados los montos, se formalizará la transferencia de recursos mediante convenios avalados jurídicamente por la Federación y los gobiernos estatales.