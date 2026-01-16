Registro Civil convoca a parejas en unión libre a la Campaña de Matrimonios

enero 15, 2026

Xalapa, Ver., jueves 15 de enero de 2026.- La Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección General del Registro Civil, invita a las parejas que viven en unión libre a participar en la Campaña de Matrimonios 2026, la cual se realizará de manera simultánea en los 212 municipios de la entidad.

Las personas interesadas deberán acudir a la oficialía del Registro Civil de su municipio para la entrega de documentos, teniendo como fecha límite el 12 de febrero de 2026, conforme a los lineamientos establecidos para esta campaña.

Los requisitos y la solicitud correspondiente pueden consultarse y descargarse en el sitio oficial: https://www.segobver.gob.mx/registrocivil/servicios.php

Esta campaña tiene como objetivo brindar certeza jurídica a las familias veracruzanas, fortaleciendo el núcleo familiar y garantizando derechos y obligaciones a las parejas que deciden formalizar y legalizar su relación mediante el matrimonio civil.

La Secretaría de Gobierno reitera su compromiso de acercar los servicios registrales a la ciudadanía en todo el estado, promoviendo acciones que contribuyan al bienestar y a la certeza jurídica de las familias.