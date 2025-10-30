Detienen a “El Carnal”, líder regional del CJNG en Chiapas

octubre 30, 2025

Este jueves 30 de octubre, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Leonardo Arturo “N”, también conocido como “El Carnal”, presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el estado de Chiapas.

Además de su historial como parte del CJNG, al delincuente también se le relaciona con Hernán Bermúdez Requena, fundador de la Barredora, organización delictiva dedicada al narcotráfico, extorsión, así como al robo y la venta ilegal de combustible.

Leonardo Arturo “N” fue nombrado director general de la Policía Estatal de Tabasco cuando Bermúdez Requena era secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del mismo estado.

La detención de “El Carnal” se dio después de que agentes policiales lo identificasen en la colonia Bienestar Social, en Tuxtla Gutiérrez, cuando se realizaban recorridos de seguridad. De ahí, las autoridades procedieron a marcarle el alto para detenerlo y ponerlo a disposición del Ministerio Público.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), así como las Secretarías de Seguridad y la Fiscalías de Chiapas y Tabasco.