Recapturan a exalcade de Chiapas condenado a 110 años de prisión por homicidio

enero 6, 2026

El exalcalde de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, Enoch D. P., fue recapturado la noche del 5 de enero de 2026 durante un operativo en el norte del estado.

El sujeto, quien había sido condenado a 110 años de prisión por el homicidio de cinco hombres en 2021 pero liberado mediante un amparo en enero de 2025, fue detenido junto con su hermano Samuel D. P. Ambos son señalados como presuntos jefes de un grupo paramilitar.

El operativo fue ejecutado por elementos de la policía estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Según reportes, las fuerzas de seguridad arribaron al domicilio particular del exfuncionario para cumplimentar la orden de reaprehensión. En el mismo lugar fue asegurado su hermano Samuel, quien se encontraba prófugo de la justicia.

Enoch D. P. fue vinculado al ataque armado ocurrido en el tramo carretero Avellano Buenavista-La Cumbre, días antes de las elecciones de 2021, donde fallecieron cinco personas y varias resultaron heridas.

Una sobreviviente identificó al exalcalde, a sus hermanos Samuel y David, y a su hijo Jordi como los responsables directos de la agresión. David permanece encarcelado en San Cristóbal de las Casas, mientras que Jordi se encuentra prófugo.

Tras obtener su libertad el 15 de enero de 2025 mediante un amparo directo, al exalcalde se le impuso la restricción de no realizar actividades políticas en Pueblo Nuevo Solistahuacán, condición que presuntamente desobedeció al retomar su influencia en el ámbito local. Pobladores señalaron que su madre actualmente funge como síndico municipal y su padre forma parte de la nómina del ayuntamiento.