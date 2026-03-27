Tabasco y Chiapas sellan alianza a favor de la ganadería

marzo 26, 2026

Los Gobiernos de Tabasco y Chiapas sellaron una alianza que permitirá agilizar al barrido sanitario que necesita la región para recuperar el estatus como Zona A, esto es, como área de escasa prevalencia y libre de tuberculosis bovina, lo que contribuirá a que ambas entidades vuelvan a ser reconocidas a nivel nacional e internacional por su ganadería competitiva.

En reunión de trabajo, la secretaria de Desarrollo Agropecuario y Pesca de Tabasco, Luisa del Carmen Cámara, y el secretario del Campo de Chiapas, Marco Antonio Barba, acordaron trazar una ruta con medidas conjuntas encaminadas a resolver trámites burocráticos y dar cumplimiento a la reglamentación del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

⇒ Se estableció una mesa de trabajo permanente que dará seguimiento a los acuerdos y tendrá como enlaces al subsecretario de Desarrollo Agrícola y Ganadería de Tabasco, Joaquín Alejandro Ligonio, y al subsecretario de Ganadería de Chiapas, Héctor Albores Cruz.

Entre las líneas de acción a seguir destaca el compromiso de la Comisión de Ganadería del Senado de la República para gestionar una reunión de trabajo con autoridades de Senasica, con el fin de revisar temas que ayuden a consolidar el blindaje sanitario de la ganadería en la Chontalpa de Tabasco y la zona norte de Chiapas, para lo que se presentará un diagnóstico avalado por ambas entidades.

Al respecto Cámara Cabrales indicó que este esquema de colaboración entre entidades hermanas responde al interés del gobernador Javier May de acelerar el barrido sanitario para que la región alcance nuevamente la clasificación sanitaria de Zona A, lo que ayudará a mejorar el precio y la comercialización del ganado bovino.

Mientras que Barba Arrocha destacó que tanto en Tabasco como en Chiapas “hay gobernadores que tienen puesto el corazón en el campo” y ambos, abundó, matienen firme el interés de que “vayamos unidos y haya seguridad y todo el apoyo para favorecer el desarrollo de los sectores productivos”.

“Están los astros alineados para que nos vaya bien. Tenemos dos gobernadores extraordinarios que están dando todo el apoyo para que el campo sea corazón y pilar de la economía. En nuestro caso, Chiapas tiene un gran reto: lograr el barrido en Reforma, Juárez, Pichucalco, Ostuacán y Sunuapa. Eso nos permitirá unirnos a la región certificada de Tabasco”, refirió.

Por su parte, el senador José Sabino Herrera, presidente de la Comisión de Ganadería, celebró el esquema de colaboración pactado por ambos estados. “Tabasco y Chiapas caminan de la mano y son punta de lanza en la ganadería de potrero, en la ganadería de crianza, pero también en la ganadería de registro”, concluyó.