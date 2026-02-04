Edna Vega y Eduardo Ramírez entrega primeras viviendas en Chiapas

febrero 4, 2026

Carlos Guzman | Corresponsal CDMX.- Autoridades federales y estatales encabezaron en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, un acto de arranque y entrega de viviendas del programa de vivienda social impulsado por el Gobierno de México, como parte del segundo piso de la Cuarta Transformación, con un énfasis especial en la atención a familias de bajos ingresos.

Durante el evento, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, refrendó el respaldo del pueblo chiapaneco al proyecto de nación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, destacando que la vivienda no solo representa un techo, sino un espacio de protección, bienestar familiar y prosperidad compartida.

Subrayó que estas acciones impactan directamente en la calidad de vida de las familias y fortalecen el tejido social.

El mandatario estatal agradeció el respaldo del Gobierno Federal y reconoció la presencia de la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel, así como del director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, quienes acompañaron la supervisión de los avances del desarrollo habitacional.

Durante el acto, derechohabientes beneficiarios tomaron la palabra para expresar su agradecimiento por la oportunidad de acceder a una vivienda digna, destacando que este apoyo permitirá mejorar las condiciones de vida de sus hijos y garantizar mayor estabilidad familiar.

En su intervención, la secretaria Edna Vega Rangel informó que, derivado del incremento de metas a nivel nacional, el programa de vivienda pasó de un millón a un millón 800 mil viviendas nuevas.

En el caso específico de Chiapas, la meta se elevó de 45 mil a 70 mil 700 acciones de vivienda, gracias al respaldo del gobierno estatal y a la participación del Infonavit y otros organismos como Joviste.

Detalló que esta estrategia representa una inversión estimada de 4 mil 800 millones de pesos durante el sexenio, lo que generará 224 mil empleos directos, 336 mil empleos indirectos y beneficiará a 268 mil personas chiapanecas.

Asimismo, se contempla la regularización de 10 mil lotes, además de la mejora en las condiciones crediticias para los trabajadores del estado.

Por su parte, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que en el conjunto habitacional “La Gloria” se construyen 280 viviendas, de las cuales 96 fueron entregadas en esta primera etapa.

Destacó que la totalidad de las viviendas se colocó en tan solo dos días, gracias a la operación permanente de casas muestra y módulos de atención.

Romero Oropeza subrayó que, por instrucciones de la presidenta, se simplificaron los requisitos para acceder a un crédito, eliminando trámites excesivos y permitiendo que trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos puedan acceder a una vivienda sin contar con hipotecas previas.

Indicó que en Chiapas existe un déficit de 440 mil viviendas, y que históricamente solo se construían alrededor de 40 viviendas anuales para sectores de bajos ingresos.

Actualmente, la meta del Infonavit en el estado pasó de 15 mil a 34 mil viviendas, con 19 proyectos ya contratados que suman 12 mil 400 viviendas, de las cuales el 70 por ciento ya se encuentra en proceso de construcción.

Finalmente, destacó la reestructuración de créditos impagables, señalando que 44 mil créditos en Chiapas ya fueron corregidos, con liquidaciones, reducciones de saldo y quitas de intereses, beneficiando a miles de familias trabajadoras.

El evento concluyó con la entrega simbólica de llaves a derechohabientes y el reconocimiento al impacto social del programa de vivienda en la entidad.