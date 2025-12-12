Explosión por pirotecnia deja 8 heridos en iglesia de Chiapas

diciembre 12, 2025

Al menos ocho personas resultaron lesionadas tras una explosión por pirotecnia registrada en la iglesia de Guadalupe, ubicada en la colonia Ángel Albino Corzo, municipio de La Trinitaria, Chiapas. Personal de Protección Civil Municipal atendió de inmediato la emergencia, luego de que el estallido sorprendiera a feligreses y habitantes de la zona.

⇒ De acuerdo con el reporte oficial, el incidente ocurrió cuando tres paquetes de cohetes, equivalentes a unas 108 docenas, detonaron de manera instantánea dentro de un espacio cerrado, donde se encontraban cerca de veladoras encendidas.

La explosión provocó daños totales en dos cuartos, así como afectaciones estructurales en paredes y ventanales de la iglesia, por lo que las autoridades recomendaron cerrar el templo y demoler una bodega en riesgo de colapso para evitar nuevos accidentes.

La explosión provocó momentos de pánico entre los feligreses y habitantes de la zona. Protección Civil Municipal brindó atención en el sitio a las personas que resultaron con golpes y heridas, y reiteró el llamado a extremar precauciones en el manejo y almacenamiento de fuegos artificiales.