Gobernador asegura que hay “actividades normales” en Chiapas tras jornada violenta

febrero 23, 2026

El gobernador Eduardo Ramírez afirmó que en Chiapas se realizan las “actividades normales”, posterior a la jornada de violencia que se desató en el país tras la captura y muerte de Rubén Nemesio Oceguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante un mensaje pronunciado tras la llamada mesa de paz, realizada la mañana de este lunes en Tuxtla Gutiérrez, el mandatario estatal afirmó que está garantizada la paz y la tranquilidad, para ello se continuará redoblando esfuerzos para cuidar la seguridad de la población en carreteras y cabeceras de los 124 municipios de Chiapas.

“Primero queremos hacer un reconocimiento a las fuerzas armadas, al general secretario Ricardo Trevilla por el trabajo coordinado con todas las instituciones, con la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Secretaría de Marina por los operativos que realizaron en el país y que han dado resultados eficaces”, afirmó.

Ante el secretario de Seguridad del Pueblo, Oscar Alberto Aparicio Avendaño y el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca, Ramírez Aguilar se sumó a las condolencias por los 25 integrantes de las Fuerzas Armadas que fallecieron en combate, a sus sus familias y a la institución armada.

El gobernador también reconoció “el trabajo coordinado que se ha hecho en Chiapas. Nosotros estamos de tiempo completo para servirle al pueblo. Estamos en una coordinación, en una cooperación y en confianza con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración, el Centro Nacional de Inteligencia y desde luego con las autoridades estatales”.

“Garantizaremos la paz y la tranquilidad, y estamos en actividades normales; seguiremos redoblando esfuerzos para cuidar la seguridad de la población en carreteras y cabeceras de los 124 municipios” del estado, apuntó.

Este lunes, escuelas ubicadas en ciudades como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Villaflores suspendieron clases luego de los hechos suscitados en varias entidades del país; aunque la Secretaría de Educación de Chiapas informó que no autorizó la suspensión de actividades escolares.