Asesinan al influencer “El Chabelo” en Huixtla, Chiapas

febrero 6, 2026

La noche de este jueves, el influencer Juan Diego Maldonado Grijalva, conocido en redes sociales como El Chabelo, fue asesinado a balazos en el interior de un local comercial ubicado en el barrio Esquipulas, en el municipio de Huixtla, región de la Costa Grande de Chiapas.

De acuerdo con los primeros reportes, dos sujetos armados ingresaron al establecimiento preguntando por un supuesto trabajo relacionado con tatuajes. Minutos después, uno de ellos sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra El Chabelo. La víctima recibió al menos ocho impactos de bala, seis en el abdomen y dos en la frente, perdiendo la vida en el lugar.

El ataque no solo cobró la vida del influencer, sino que también dejó a dos personas gravemente lesionadas. Los heridos fueron identificados como Fide Castro Morales, de 28 años, y Ligny Simey Pérez, de 29 años, quienes fueron trasladados a un hospital público de la cabecera municipal para recibir atención médica urgente.



Tras escucharse las detonaciones, vecinos alertaron a los cuerpos de emergencia. Elementos de Protección Civil Municipal acudieron primero al sitio y confirmaron que El Chabelo ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, arribaron agentes de la Policía Municipal y de la Guardia Estatal, quienes acordonaron el área.

⇒ El personal de la Dirección General de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para llevar a cabo la necropsia de ley.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con el ataque. Las investigaciones quedaron a cargo de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, que deberá esclarecer las circunstancias del homicidio y dar seguimiento a las líneas de investigación correspondientes.

En México, al menos once influencers han sido asesinados entre 2023 y 2025, según reportes oficiales. Los casos más recientes incluyen a Valeria Márquez en Jalisco y Camilo Ochoa en Sinaloa, reflejando cómo la violencia vinculada al crimen organizado y la inseguridad urbana ha alcanzado a creadores de contenido con miles de seguidores.