Activa Registro Civil de Xalapa sistema de citas para la CURP Biométrica

octubre 7, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. La Oficialía del Registro Civil de Xalapa activó un Sistema Virtual de Citas que permitirá brindar una mejor atención a la población que solicite la CURP Biométrica.

De acuerdo con la oficial del Registro Civil de Xalapa, Adriana Aranda Caballero, este Sistema tiene el objetivo de brindar al usuario la oportunidad de que desde casa haga su cita, sin tener que trasladarse a la Oficialía.

Asimismo, se evita que la ciudadanía tenga que hacer filas y reduce los tiempos de espera.

Expuso que al sistema se puede acceder a través del link: https://digital.xalapa.gob.mx/citas_curp.

La confirmación de la cita se enviará vía correo electrónico.

Así, se deberá acudir en la fecha y hora asignada e identificarse con el número de folio que genera el sistema, el cual se debe presentar en la Oficialía del Registro Civil, que se localiza en el Bulevar Porfirio Díaz S/N, a un costado de la Central de Abasto.

La atención de las citas se realiza de 7:00 a las 15:50 horas de lunes a viernes. El trámite se lleva a cabo en un promedio de diez minutos, tiempo en el que se captan los datos biométricos, los cuales comprenden huellas dactilares, escaneo del iris, fotografía y firma electrónica.

Una vez que el personal de la Oficialía capta los datos, éstos se guardan en la base de datos del Registro Nacional de Población (Renapo), que envía una confirmación de que la información biométrica fue captada.