Gabinete de Seguridad intensificó a aviones contra giros delictivos en todo el país

Gabinete de Seguridad intensificó a aviones contra giros delictivos en todo el país

mayo 12, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el Gabinete de Seguridad federal intensificó las acciones contra organizaciones criminales en distintas regiones del país, con resultados que incluyen la captura de líderes delictivos, operadores financieros y logísticos, así como el aseguramiento de armas, drogas y laboratorios clandestinos.

Durante el informe de seguridad presentado como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario destacó que las operaciones fueron resultado de labores de inteligencia, investigación y coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Centro Nacional de Inteligencia y autoridades estatales.

Uno de los principales golpes anunciados fue contra una red dedicada al contrabando de combustible vinculada al Cártel del Noreste.

Harfuch detalló que, tras investigaciones derivadas del aseguramiento de un buque en Tamaulipas utilizado para el ingreso ilegal de hidrocarburo, fuerzas federales ejecutaron cuatro cateos en Nuevo León donde fue detenido José Antonio “N”, identificado como uno de los líderes de la organización.

Según las investigaciones, la estructura operaba mediante empresas fachada y mecanismos financieros para ocultar recursos provenientes del tráfico ilícito de hidrocarburos introducidos desde Estados Unidos. En el operativo también fueron detenidas otras tres personas y se aseguraron armas, drogas, vehículos y animales exóticos.

En Morelos, fuerzas federales desplegaron un operativo en las localidades de La Nopalera y Ticumán, municipio de Yautepec, donde fue detenido Rodolfo “N”, alias “Don Ramón”, señalado como líder del grupo criminal Los Linos, junto con Carlos “N” y otros seis integrantes de la organización.

De acuerdo con las autoridades, esta célula está relacionada con extorsión, homicidio, robo de vehículos y tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, particularmente a ciudades como San Antonio, El Paso, Atlanta y Carolina del Norte.

Harfuch informó que durante el operativo elementos federales fueron atacados por integrantes de la organización criminal, lo que derivó en un enfrentamiento donde dos agentes de la SSPC resultaron heridos, aunque ya se encuentran fuera de peligro. Uno de los agresores murió.

En Sinaloa, el Gabinete de Seguridad realizó diversas operaciones en Culiacán y Los Mochis. En una de ellas fue detenido José Porfirio “N”, alias “El Pío”, quien cuenta con una orden de aprehensión emitida por autoridades de Estados Unidos por delitos de asociación delictuosa y contra la salud.

Asimismo, fueron capturados diez integrantes de una célula delictiva vinculada con “El Guano”, entre ellos Sever Isael “N”, identificado como operador financiero encargado de la compra de armamento, drones y equipo táctico, así como Etsair Gumaro “N”, jefe de seguridad del grupo.

Durante estas acciones fueron aseguradas armas largas, explosivos improvisados, drones, cargadores y equipo táctico.

En Nayarit, tras 19 meses de labores de inteligencia, fuerzas especiales de la Secretaría de Marina detuvieron a Odías “N”, alias “El Jardinero”, identificado como jefe regional de un grupo criminal con operaciones en Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Michoacán y Guerrero.

Las investigaciones señalan que “El Jardinero” coordinaba actividades de extorsión, homicidio, producción y trasiego de droga, además de supervisar laboratorios clandestinos de metanfetamina y corredores logísticos para el tráfico de armas y drogas.

Como parte del seguimiento financiero de esta estructura criminal, en Zapopan fue detenido César Alejandro “N”, alias “El Güero Conta”, presunto operador financiero encargado de administrar recursos ilícitos para la adquisición de armamento, aeronaves y propiedades.

Otro de los casos destacados ocurrió en Quintana Roo, donde fue detenido Janos Baila, alias “Daniel Tacas”, considerado uno de los diez prófugos más buscados de Europa y requerido por Europol por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes.

Respecto a la Estrategia Nacional contra la Extorsión, Harfuch señaló que del 6 de junio de 2025 al 30 de abril de 2026 se logró la detención de mil 310 presuntos extorsionadores en diferentes entidades del país.

Entre las acciones recientes destacó la captura en la Ciudad de México de Edison “N”, presunto integrante de una célula dedicada a préstamos “gota a gota” y venta de narcóticos. Además, en la alcaldía Benito Juárez fueron detenidos tres presuntos integrantes de una célula vinculada con la Unión Tepito, relacionados con extorsión, homicidio y feminicidio.

En el Estado de México también fueron detenidas nueve personas vinculadas con secuestro, extorsión y homicidio, entre ellos Alan Alexis “N”, alias “El Flamas”, acusado de simular ser agente ministerial para cometer ilícitos.

Mientras tanto, en Tabasco fue detenido Ángel de Jesús “N”, alias “El Chirris”, identificado como objetivo prioritario y generador de violencia por delitos relacionados con extorsión, narcomenudeo y homicidio.

Finalmente, Harfuch presentó el balance general de resultados obtenidos entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de abril de 2026, periodo en el que las fuerzas federales aseguraron 28 mil armas de fuego, más de 391 toneladas de droga y cinco millones 480 mil pastillas de fentanilo.

Además, en 22 estados del país el Ejército y la Marina desmantelaron dos mil 337 laboratorios clandestinos y áreas de concentración utilizadas para la elaboración de metanfetaminas, lo que, afirmó, evitó la distribución de millones de dosis de droga.