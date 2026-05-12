Sheinbaum descarta supuestos ilícitos de Rubén Rocha

mayo 12, 2026

“Aún EU no ha entregado pruebas contra el gobernador con licencia”, indica Roberto Velasco

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El gobierno federal afirmó que no detectó algún indicio de conducta ilícita del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, antes de que Estados Unidos lo acusara de narcotráfico, tráfico de armas y nexos con “Los Chapitos”.

Durante la conferencia mañanera era de este martes, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, confirmó que el gobierno mexicano mantiene comunicación permanente tanto con la embajada de Estados Unidos en México como con el Departamento de Estado en Washington respecto al tema.

“El tema que mencionas en particular, se envió una nota diplomática, como se hace siempre, se envió a través de nuestra embajada en Washington y estamos esperando la respuesta del Departamento de Estado”, explicó el funcionario.

Cuestionado sobre si hasta ahora Estados Unidos ha entregado pruebas o información contra Rocha Moya, Velasco respondió de manera directa: “No, hasta este momento no tenemos respuesta”.

Posteriormente, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, rechazó que el Gabinete de Seguridad o las áreas de inteligencia del gobierno federal hayan detectado irregularidades relacionadas con el mandatario sinaloense.

“No se detectó”, sostuvo Harfuch al ser interrogado sobre si durante las operaciones federales en Sinaloa se identificó alguna conducta ilícita atribuible a Rocha Moya.

El funcionario enfatizó además que, durante toda la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, las autoridades federales han operado con libertad en la entidad y han conseguido resultados relevantes en materia de seguridad, incluyendo la captura de objetivos prioritarios y personas requeridas para extradición.

“Estuvimos operando todo lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, con resultados que ustedes conocen. En Sinaloa se han detenido objetivos de alta prioridad, no sólo para México, sino de responsabilidad compartida, también personas con extradición, y nunca hubo un impedimento para que el Gabinete de Seguridad desarrollara sus actividades”, declaró.

Ante una nueva pregunta sobre si existe alguna investigación federal contra Rocha Moya, Harfuch reiteró: “Por parte de nosotros no”.