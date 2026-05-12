Próxima semana será firma de nuevo acuerdo México – UE

mayo 12, 2026

“Dará más opciones de acceso al mercado del “Viejo Continente” a productos mexicanos”, recuerda Roberto Velasco

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la próxima firma del acuerdo actualizado entre México y la Unión Europea representa un paso relevante en la diversificación de la política comercial del país y un reflejo de confianza internacional en su estabilidad económica y política.

La mandataria fue cuestionada sobre si el anuncio realizado por el canciller Roberto Velasco y el secretario de Economía Marcelo Ebrard evidencia un fortalecimiento de la relación estratégica con Europa y una mayor certidumbre para la inversión extranjera.

Sheinbaum explicó que el tratado comercial con Europa tiene su origen en el año 2000 y que actualmente se encuentra en un proceso de actualización, luego de años de negociación técnica y política.

Detalló que su administración impulsó la modernización del acuerdo desde su llegada al gobierno, con el objetivo de fortalecer la relación comercial, aunque reconoció que el proceso había quedado detenido en etapas previas.

“Se negoció muy rápido la actualización del tratado y ahora atraviesa su fase de aprobación en los países miembros”, explicó.

La presidenta adelantó que la firma se realizará el próximo 22 de mayo y destacó que será un hecho simbólico al ser encabezado por dos mujeres, lo que consideró un reflejo del avance en representación política.

En su respuesta, Sheinbaum subrayó que México ha logrado avances significativos en materia de igualdad política, particularmente en representación legislativa.

Afirmó que el país cuenta con una participación cercana al 50% de mujeres en los congresos locales y en el Congreso federal, además de tener por primera vez una mujer en la Presidencia de la República.

En contraste, señaló que en Europa la representación femenina en parlamentos ronda el 30%, incluyendo el Parlamento Europeo, lo que —dijo— coloca a México como uno de los países más avanzados en derechos políticos de las mujeres.

La mandataria destacó que, aunque el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá sigue siendo prioritario dentro del marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el gobierno federal busca ampliar los horizontes comerciales del país.

En ese sentido, señaló que México no solo impulsa acuerdos de libre comercio, sino también convenios que permitan proteger sectores estratégicos y, al mismo tiempo, atraer inversión extranjera y facilitar la exportación de productos nacionales.

“El objetivo es abrir nuevos mercados sin comprometer la economía interna”, sostuvo.

Sheinbaum también utilizó indicadores económicos recientes para argumentar que existe confianza en la economía mexicana.

Señaló que el tipo de cambio se mantiene alrededor de 17.25 pesos por dólar y que, pese a factores internacionales como tensiones geopolíticas y políticas comerciales de Estados Unidos, la moneda mexicana se ha mantenido estable.

Asimismo, afirmó que la inflación está contenida y que la estabilidad financiera refleja la solidez del país, apoyada en políticas del Banco de México.

En el cierre de su intervención, la presidenta criticó a sectores de la oposición, a quienes acusó de apostar por escenarios de inestabilidad económica y de promover una mala relación con Estados Unidos.

Señaló que estas posturas tienen cada vez menor respaldo social y cuestionó incluso la invitación a figuras extranjeras como la política española Isabel Díaz Ayuso, al considerar que no contribuyen a fortalecer las posiciones políticas internas de la oposición, particularmente del Partido Acción Nacional (PAN).

Por su parte, Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, anunció que la próxima semana se llevará a cabo en la Ciudad de México una cumbre de alto nivel entre el gobierno de México y la Unión Europea, en la que se concretará la firma del acuerdo global modernizado entre ambas partes.

Durante la conferencia matutina, el funcionario detalló que la reunión será encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum y contará con la participación de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, así como del presidente del Consejo Europeo, António Costa.

También asistirán la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, y el comisario europeo de comercio.

Velasco explicó que el acuerdo global modernizado con la Unión Europea es el resultado de un proceso de negociación de varios años y representa una actualización del tratado vigente desde el año 2000.

Entre sus principales cambios, destacó la desgravación de nuevos productos, el acceso preferencial de bienes agroalimentarios mexicanos al mercado europeo, el reconocimiento de denominaciones de origen y la incorporación de nuevos capítulos como comercio digital y apoyo a pequeñas y medianas empresas.