Inician este martes trabajos de rehabilitación con concreto hidráulico en la zona universitaria

abril 13, 2026

Xalapa, Ver., 13 de abril de 2026.- Con el propósito de continuar con el mejoramiento de la infraestructura vial, el Ayuntamiento de Xalapa, encabezado por la Presidenta Municipal, Lic. Daniela Griego Ceballos, a través de la Dirección de Obras Públicas, realizará trabajos de rehabilitación de losas con pavimento de concreto hidráulico en distintos puntos de la ciudad.

Las obras, que contemplan la intervención de 163 metros cuadrados, se llevarán a cabo del 14 al 27 de abril, con el objetivo de mejorar las condiciones de calles en zonas estratégicas y de alta circulación.

Las acciones iniciarán en el Circuito Universitario Gonzalo Aguirre Beltrán, entre Circuito Presidentes y La Pérgola, en la zona universitaria, donde se atenderán 81 metros cuadrados; comenzarán el martes 14 de abril y su apertura a la circulación se tiene programada para el martes 21.

Posteriormente, se intervendrá la avenida Xalapa, entre las calles Cecilio Flores y Lucio Blanco, en la colonia Obrero Campesina, con una superficie de 46 metros cuadrados; las labores iniciarán el 15 de abril y su apertura está contemplada para el día 22.

Finalmente, se atenderán dos puntos adicionales sobre la avenida Xalapa: en la esquina con Ernesto Ortiz Medina, en la colonia Aguacatal, con 20 metros cuadrados, y en la esquina con la calle Francisco Vázquez, en la colonia Veracruz, donde se rehabilitarán 16 metros cuadrados; en ambos casos las labores iniciarán el lunes 20 de abril y se prevé realizar la apertura el lunes 27.

Las acciones consideran periodos de ejecución y apertura gradual a la circulación, conforme avancen los trabajos, con el fin de mantener la movilidad y reducir las afectaciones. Se invita a la población a tomar vías alternas.