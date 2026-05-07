Activistas acusan a regidora de Xalapa de desconocer normas para bienestar animal

Activistas acusan a regidora de Xalapa de desconocer normas para bienestar animal

mayo 7, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Lourdes Jiménez Mora, coordinadora de la Coalición de Activistas por los Derechos Animales del Estado de Veracruz, criticó la postura de la regidora Priscila Nataly Labastida Vega al señalar que el bienestar animal «no es una prioridad», afirmando que tales declaraciones demuestran un profundo desconocimiento del marco legal vigente en el municipio.

La activista recordó que el Ayuntamiento de Xalapa cuenta con un reglamento sólido y leyes establecidas gracias al trabajo conjunto entre la sociedad civil y administraciones pasadas.

Destacó que estos mecanismos ya permiten la aplicación de multas y la operación de la Brigada de Vigilancia Animal, la cual incluye inspectores autorizados y médicos veterinarios capacitados para la atención inmediata.

«No puedes decir que no estás haciendo nada porque encontraste errores; no puedes encontrar errores si no has empezado primero a seguir lo que ya está estipulado», sentenció Jiménez Mora.

La representante de la Coalición lamentó que la actual gestión no se haya acercado a las organizaciones especializadas para establecer mesas de trabajo reales.

Asimismo, exhortó a la regidora encargada del ramo a buscar asesoría si existen dudas sobre la operatividad del reglamento actual.

Jiménez Mora subrayó que, aunque toda normativa es «perfectible», es necesario ejecutar lo que ya existe para identificar verdaderas áreas de oportunidad en beneficio de los animales de la capital veracruzana.