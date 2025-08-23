Decomiso de drogas, armas y vehículos durante operativos en 21 municipios

agosto 23, 2025

Xalapa, Ver., viernes 22 de agosto de 2025.- Del 18 al 21 del mes, en el marco de la Estrategia de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, en coordinación con fuerzas federales y la Fiscalía General del Estado (FGE) fueron detenidas 33 personas, entre ellas tres menores de edad.

Durante estas acciones se aseguraron 215 dosis de una sustancia con características de cristal y 60 más de hierba verde con características similares a la marihuana, contribuyendo a disminuir la oferta en el mercado ilícito, además del decomiso de armas y vehículos en 21 municipios.

En el rubro de delitos contra la salud, fueron detenidos dos menores de edad en Gutiérrez Zamora, con cinco dosis de hierba verde con características de marihuana, cinco dosis de una sustancia con características al cristal, una pipa y una motocicleta sin reporte de robo; en Tihuatlán dos personas en posesión de 25 dosis y un vehículo sin reporte.

En Papantla, un masculino con 40 dosis y una bolsa de una sustancia con características similares al cristal, una báscula y un vehículo sin reporte; en Veracruz otra persona con cuatro dosis de la misma sustancia antes mencionada.

En apoyo a la FGE, durante el cumplimiento de órdenes de cateo en San Andrés Tuxtla, La Perla, Papantla, Tlapacoyan, Tres Valles y Jesús Carranza, fueron detenidas 15 personas, entre ellos un menor de edad; se aseguraron 166 dosis y dos bolsas de una sustancia con características similares al cristal, 30 dosis y dos bolsas de hierba verde con características similares a la marihuana, 120 pastillas con características a la cocaína y una bolsa características similares al crack (piedra).

También fueron decomisados básculas, pipas, un radio portátil, una réplica de arma corta, un arma de balines, cartuchos útiles, teléfonos móviles, una tabla de castigo, más de 3 mil litros de hidrocarburo, tanques de oxígeno, uniformes pixeleados, una camioneta, un camión, cuatro vehículos y seis motocicletas sin reporte, además de cuatro vehículos con reporte.

En Atzalan y Las Choapas, cinco personas fueron detenidas por portación ilegal de armas y robo, con el aseguramiento de un arma larga, un arma hechiza, armas cortas, cargadores, cartuchos útiles, bebidas alcohólicas, cigarros, una camioneta y una motocicleta sin reporte.

Por robo de vehículo, se detuvo a dos personas en Ixtaczoquitlán y a una en Nanchital, asegurándoles dos automóviles y una motocicleta. Por abigeato, en Tihuatlán cuatro hombres, a quienes se les decomisó una camioneta, una motocicleta y dos bovinos muertos. Por robo a una empresa, en Veracruz una persona, asegurándole tres rollos de cable.

En cuanto a la recuperación de vehículos con reporte de robo, en Coatzintla, Papantla, Xalapa, Ixtaczoquitlán, Coatepec, Veracruz, Huiloapan de Cuauhtémoc, Carlos A. Carrillo y Cosamaloapan, se aseguraron tres camionetas, tres motocicletas, dos vehículos, una caja seca y un tractocamión. Asimismo, en Tihuatlán y Las Choapas se recuperaron un vehículo y tres motocicletas sin reporte, relacionados con hechos delictivos.

En Perote, fue clausurado un predio donde se decomisaron materias primas forestales (pino) y maquinaria. En Coatzacoalcos, se logró la liberación de una persona privada ilegalmente de la libertad y el aseguramiento de un tractocamión.

Las personas detenidas, así como la presunta droga, armas, vehículos y demás objetos asegurados, fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente para la integración de las carpetas de investigación y el seguimiento legal correspondiente.