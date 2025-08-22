Ayuntamiento de Xalapa no tiene la solicitud para cambiar de nombre del viaducto: alcalde

Ayuntamiento de Xalapa no tiene la solicitud para cambiar de nombre del viaducto: alcalde

agosto 22, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. El alcalde de Xalapa, Alberto Islas Reyes, dijo desconocer que exista en el Ayuntamiento la solicitud formal para cambiar el nombre del viaducto del parque Juárez a «viaducta» como lo aseguró la activista Wendy López.

En entrevista explicó que en cuanto tengan la petición, será el cabildo xalapeño quien dictamine y vote la propuesta.

«Es un tema que tiene que presentarse por escrito, la comisión edilicia tiene que revisar, emitir un dictamen y proponerselo al pleno del cabildo para que se tome un decisión».

Explicó que hay una serie de reglas que se debe seguir para cambiar el nombre de calles y avenidas por lo que no se puede tomar de manera arbitraria.

«No es un tema tan arbitrario que la autoridad pueda hacerlo, se tiene que escuchar a los propios vecinos y lo que la normatividad diga sobre el particular», abundó.

Expuso que si bien este tema ha llamado mucho la atención en redes sociales, se dará trámite a la solicitud en cuanto cuenten con ella.

Recientemente se lanzó la petición publicada en la página Change.org, que busca frenar la propuesta de cambiar el nombre del Viaducto del Parque Juárez, en el centro histórico de Xalapa, por “Viaducta ”, que ya suma más de 39 mil firmas verificadas.

La iniciativa plantea que el cambio de nombre del viaducto “va en contra de la historia, la tradición y la identidad de la ciudad”, lo que ha alcanzado varias reacciones.

En el texto de la petición se señala que el Viaducto ha sido, por décadas, un punto de referencia y parte de la memoria colectiva de los xalapeños.

“Cambiar el nombre de este lugar, sin un debido proceso y justificando razones que no son acordes al movimiento feminista, es un insulto a nuestra historia y a nuestras raíces”, se lee en la publicación.

Los impulsores del documento aclararon que reconocen la importancia de la lucha por la igualdad de género, pero consideraron que esta no debe usarse como pretexto para “borrar la identidad histórica de un sitio emblemático”.

Por ello, hicieron un llamado a las autoridades municipales a escuchar la voz ciudadana y a buscar alternativas que fortalezcan la igualdad de género sin alterar el legado de los espacios públicos.