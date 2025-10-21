El próximo domingo inauguran el mural «Xalapeñas Históricas» en el viaducto

octubre 21, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Este domingo 26 de octubre se cerrará el Viaducto del Parque Juárez de 13:00 a 14:30 horas, con motivo de la inauguración del mural “Xalapeñas Históricas”, realizado por la colectiva Unidas.

Durante el cierre se llevará a cabo un homenaje a mujeres víctimas de feminicidio y personas desaparecidas, por lo que las organizadoras invitan a la población a llevar veladoras al lugar para sumarse al acto simbólico.

El mural, elaborado tras un mes de trabajo, aborda temas como Madres Buscadoras, infancias, diversidad corporal, comunidad LGBT+, migración, afrodescendencia, movilidad y derecho al aborto, entre otros.

Previo a la inauguración, habrá diversas actividades artísticas y culturales en el mismo espacio:

Miércoles: concierto de la artista local Edna Nao

Jueves: “La escuchadera”, proyección de un podcast

Viernes: muestra de documentales del ciclo Cine y Mujer

La colectiva destacó que el viaducto se ha convertido en un espacio de expresión, memoria y denuncia, abierto a toda la ciudadanía.