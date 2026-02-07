Cumple Rocío Nahle y garantiza nueva escuela para niñas y niños de El Oasis

En coordinación con el Ayuntamiento de Veracruz.

Veracruz, Ver., sábado 07 de febrero de 2026.- La gobernadora Rocío Nahle García supervisó el terreno donde se construirá una escuela primaria y un jardín de niños en la colonia El Oasis, en la zona norte del puerto de Veracruz, dando seguimiento al compromiso asumido con las familias.

Acompañada por la presidenta municipal Rosa María Hernández Espejo, evaluó la viabilidad del predio destinado a la edificación de ambos planteles, que atenderán la creciente demanda educativa en una zona cuya población ha aumentado de manera significativa en los últimos años.

La construcción de estos espacios responde a una petición directa de las y los vecinos, quienes manifestaron la necesidad de ampliar la infraestructura educativa, ya que la única primaria cercana se encuentra actualmente saturada.

“Aquí vamos a construir una escuela primaria y otra de preescolar para nuestras niñas y niños de la zona; hay terreno disponible. Fue una petición que me hicieron las y los vecinos de esta zona tan poblada”, publicó en sus redes sociales.

El proyecto fue anunciado el pasado 23 de enero, tras la visita que realizaron al puerto de Veracruz la gobernadora Rocío Nahle y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante la entrega de viviendas del programa Vivienda para el Bienestar en el sector 4 de esta colonia.

En ese encuentro, habitantes solicitaron pavimentación de calles, rehabilitación de drenaje y la construcción de un plantel educativo, demanda que hoy comienza a materializarse con la supervisión del terreno.

“Yo ya me comprometí a que la escuela se hace”, afirmó la mandataria en su momento, reiterando que donde hay niñas y niños debe haber educación digna, suficiente y cercana a sus hogares.