Concesionarias de verificentros llaman a la gobernadora para que les paguen servicios del mes de diciembre

Concesionarias de verificentros llaman a la gobernadora para que les paguen servicios del mes de diciembre

enero 27, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Concesionarios de verificentros del estado de Veracruz hacen un llamado a la gobernadora Rocío Nahle García para que la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado (SEFIPLAN), cumpla con el pago de los servicios de verificación que se realizaron en el mes de diciembre de 2025.

A través de una carta abierta, las integrantes de la Unión de Concesionarios de Centros de Verificación, ahora verificentros del Estado de Veracruz, piden la ayuda ante el retraso de pagos.

Y es que, sostuvieron que este retraso de pagos de diciembre perjudica a los verificentros, toda vez que los acreedores los limitan y se pone también en riesgo los salarios de cientos de familias que dependen de sus ingresos.

“Es por eso que hoy le pedimos pueda destrabar los pagos, hemos tratado de tener comunicación con la tesorera del Estado, pero desgraciadamente nunca se nos ha permitido tener contacto con ella. Solo pedimos se nos pague lo ya trabajado y sabemos que usted puede ayudarnos”.

Aprovecharon para deslindarse de Alejandro Huesca, quien, dicen, ha buscado manifestarse en varias ocasiones.