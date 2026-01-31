Ulúa operará como empresa estatal en Veracruz–Boca del Río; no habrá aumento al pasaje: Rocío Nahle

enero 31, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, informó que la empresa estatal Ulúa operará en la zona conurbada Veracruz–Boca del Río con las mismas rutas que ya se tenían asignadas en el puerto.

La titular del ejecutivo aclaró que las unidades Chinas, que forman parte del proyecto Yutong, para renovar el parque vehicular en Veracruz,trabajarán de manera paralela con los actuales concesionarios del transporte público.

Entrevistada previo a la sesión del Consejo Estatal de Morena, la mandataria estatal explicó que Ulúa ya es una empresa del Estado, por lo que su funcionamiento se mantendrá bajo el mismo esquema operativo que tenía anteriormente, tanto en rutas como en tarifa, salarios y personal.

“Se va a poner en marcha en las mismas rutas que traían y se va a trabajar en paralelo con los concesionarios, como están”, señaló Nahle García, al precisar que no habrá aumento en el costo del pasaje, el cual se mantendrá en las mismas condiciones en la zona conurbada.

El 29 de enero permisionarios del transporte público de la zona Veracruz-Boca del Río determinaron suspender el servicio ante el amague de imponer sanciones por aumentar el costo del servicio.

Por acuerdo, líderes transportistas determinaron subir de 15 a 18 pesos el servido de Ulúa y el transporte normal pasaría de 9 a 12 pesos, argumentando que el costo actual ya no les alcanza para mantener el servicio.

El 30 de enero, la gobernadora Rocío Nahle informó que el servicio se había restablecido y anunció que los camiones de Ulúa pasarían al Estado, y se crearía una empresa estatal para operarlos.

Este sábado 31 de enero, la gobernadora dijo que continuará trabajando con los choferes que ya prestaban el servicio, además de que se abrió una convocatoria para incorporar a nuevos conductores. Detalló que varios de los trabajadores decidieron permanecer y que, recientemente, alrededor de 70 personas acudieron al llamado para integrarse.

Sobre el incremento de tarifas en otros municipios, como Coatepec, la gobernadora reiteró que el tema del ajuste sólo corresponde a Xalapa, tal como se informó previamente, y destacó que el diálogo con concesionarios y usuarios ha sido positivo.

Finalmente, aseguró que el proceso se ha llevado con cuidado, priorizando la justicia laboral y social, y reiteró que el objetivo es garantizar un servicio ordenado y funcional para la población.