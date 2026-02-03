Se investigará operación de Registro Público de la Propiedad por presuntos cobros a notarias

Se investigará operación de Registro Público de la Propiedad por presuntos cobros a notarias

febrero 3, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver. – La gobernadora Rocío Nahle García advirtió que se hará una investigación a fondo sobre la presencia de trabajadores meritorios que presuntamente están al interior del Registro Público de la Propiedad en Xalapa, a quienes se les pagan con recursos provenientes de cuotas que deben pagar las notarias por trámites.

Cuestionada sobre el tema del llamado Cartel Inmobiliario qué operaba en Xalapa, la mandataria dio a conocer que la propiedad de Las Animas fue recuperada y entregada a sus legítimos propietarios.

Dijo que desconocia qué al interior del Registro Público las notarias pagarán «un extra» para sacar los trámites urgentes y con ello pagar a estos meritorios cada semana.

«Yo no sabía , cómo creen, para empezar un notario que llega a pagar a un empleado, cómo un empleado que no tiene un contrato actúa de manera institucional. No debe haber meritorios se va a terminar y que se contraten por medio del Estado, que sean empleados públicos. Eso pasa cuando se suelta el gobierno, cuando hay un ausencia del Estado».

Sostuvo que se llevará a cabo una investigación sobre la operación del registro y su encargada.