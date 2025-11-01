Veracruz pone en marcha el programa de modernización del transporte público

noviembre 1, 2025

Se modernizarán unidades, se revisará la tarifa y habrá nuevas licencias de conducir

Por Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– Este sábado 1 de octubre entraron en vigor dos decretos emitidos por la gobernadora Rocío Nahle García, cuyo objetivo es modernizar el sistema de transporte público en Veracruz.

El proyecto contempla revisar las tarifas vigentes, reordenar rutas, renovar unidades y emitir nuevas licencias de conducir para operadores del servicio.

Además, se modifica el fideicomiso estatal que brindará certeza jurídica y operativa al sector, mediante esquemas de financiamiento que faciliten la sustitución de vehículos obsoletos por unidades más modernas, menos contaminantes y con mayor eficiencia.

Modifican reglas del Fideicomiso para renovación de autobuses

El primer decreto publicado modifica el instrumento jurídico emitido el 9 de abril de 2025, que regula el Fideicomiso para la Modernización del Transporte Público, presidido por la gobernadora Nahle García.

El documento actualizado faculta al Fideicomiso para:

Otorgar subvenciones a los concesionarios como parte del financiamiento para renovar unidades.

a los concesionarios como parte del financiamiento para renovar unidades. Financiar infraestructura directamente relacionada con el servicio público de pasajeros.

directamente relacionada con el servicio público de pasajeros. Regular el uso no exclusivo de licencias de imagen generadas por el programa de modernización, con valor turístico y urbano.

Entre las nuevas fuentes de financiamiento se incluyen: recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (FOPET), ingresos por verificación vehicular, y los derivados de trámites de concesión o refrendo del servicio público de pasajeros y de la emisión de nuevas licencia de conducir.

Reordenan rutas y revisan tarifas del transporte urbano

El segundo decreto que entró en vigor este sábado autoriza al Estado a reordenar las rutas y revisar las tarifas del transporte público, que es el medio que utilizan mayoritariamente las mujeres.

El diagnóstico oficial señala que en 42 municipios —entre ellos Xalapa, Veracruz, Córdoba, Orizaba, Poza Rica, Coatzacoalcos, Tuxpan y Tantoyuca— las concesiones presentan vehículos con más de 10 años de antigüedad y rutas que no se respetan.

Otros problemas detectados son: Tarifas sin actualizar desde 2014; cobro exclusivamente en efectivo; falta de conductores capacitados; concesionarios foráneos operando rutas urbanas; y exceso de concesiones de taxis otorgadas entre 2003 y 2017.

En algunos casos, los servicios han sido abandonados por los concesionarios, como ocurrió en Poza Rica, Coatzintla, Cardel, Cosamaloapan, Alvarado, Tres Valles y Tierra Blanca

Metas del Programa de Modernización

El Programa de Modernización del Sistema de Transporte Público se implementará en tres etapas de incorporación: primero por ciudades o regiones conurbadas, después por rutas, y finalmente por concesionarios, conforme a las modalidades definidas por el Estado.

El plan establece que, en un plazo máximo de 12 meses, todos los concesionarios —personas físicas o morales— deberán integrarse al nuevo esquema, conforme al calendario de cada etapa.

Sus objetivos principales son: