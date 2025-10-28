Reconstrucción de caminos y puentes en la sierra norte tardaría un año

octubre 28, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Al menos un año se llevará la reconstrucción de la Sierra ubicada en la zona norte del Estado de Veracruz, tras las afectaciones ocasionadas por las lluvias torrenciales, inundaciones, desbordamiento de ríos y deslaves.

Así lo dio a conocer la gobernadora Rocío Nahle García, quién dijo que los caminos y carreteras quedaron con severos daños. tras las inundaciones.

Hasta el momento se mantiene los trabajadores activos para dar atención a 12 comunidades que aún están incomunicadas Ilamatlán y Zontecomatlán.

«Tenemos 12 comunidades incomincadas pero llegamos a tener 52 o algo así, ahorita tenemos 12 porque en cada camino tuvimos que ir abriendo brecha».

Destacó que con el apoyo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de la Siop en varios puntos se han colocado puentes provisionales para restablecer el paso, pero será necesario construir nuevas estructuras y pavimentar tramos completos.

PROGRAMA EMERGENTE DE ENTREGA SE SEMILLAS

Por otra parte, anunció un programa emergente para entregar semillas de maíz en zonas donde se perdieron las milpas, así como la atención prioritaria a planteles educativos, de los cuales 346 de 489 ya fueron atendidos.