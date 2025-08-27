Llama gobernadora Nahle a ganaderos mantener la vigilancia contra gusano barrenador

agosto 27, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La gobernadora Rocío Nahle García llamó a los productores ganaderos veracruzanos mantenerse atentos a cualquier presencia de gusano barrenador en la entidad veracruzana para reportarlo de inmediato y tomar acciones al respecto.

La mandataria veracruzana dijo que la vigilancia del ganado, así como una rápida curación de heridas es necesario para prevenir la propagación de esta enfermedad.

Destacó que las autoridades estatales y federales llevan a cabo estrategias implementadas por el estado y la federación con la intención de prevenir la propagación del gusano barrenador.

Aclaró que el ganado contagiado no debe ser sacrificado, pues puede ser tratado y curado.

Lo que se debe reforzar es la propagación de la mosca esteril para contrarrestar el padecimiento, por bien no solo los ganaderos veracruzanos, sino de todo el país.

“El subsecretario de ganadería les está explicando qué medidas estamos haciendo para contener y contrarrestar el llamado gusano barrenador, nos hemos aplicado muy fuerte, junto con Senasica y tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos. Ya abrimos las casetas de zoosanitaria que estaban cerradas, las habilitó el gobierno del Estado y si hay que hacer más, es más”.