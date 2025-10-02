Motocicletas no podrán circular con permisos provisionales a partir de octubre

octubre 2, 2025

Yhadira Paredes/El Lencero, Emiliano Zapata, Ver.- En Veracruz ya no podrán circular motocicletas con permisos provisionales, por lo que tendrán que cumplir con el emplacamiento de estas unidades, advirtió la gobernadora Rocío Nahle García.

Entrevistada al finalizar el evento de entrega de patrullas y uniformes a personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la mandataria indicó que está indicación es partir de este mes de octubre, como parte de las acciones de orden establecidas en su administración.

“Ya no van a poder circular motocicletas que tienen un papel, un permiso, se tienen. Que emplacar porque es por orden, es parte de las acciones de seguridad el tener un ordenamiento vehicular”.

La mandataria recordó que desde el pasado mes de julio se inició el proceso de regularización en la Secretaría de Finanzas, con un costo de 960 pesos, es decir, con un aumento de 20 pesos, con fecha límite el 31 de diciembre.

“Tenemos de aquí hasta el 31 de diciembre para emplacar todas las motocicletas que traen una calcomanía, un holograma. Es el primer estado que traerá placa y holograma en motocicletas”.

Nahle García de sólido que las motocicletas que circulen con permisos se detendrán y tendrán que cumplir con el emplacamiento.

“Se van a detener, las motocicletas no pueden traer permiso, se tienen que ir a emplacar, tienen que ir a emplacarse. El llamamiento está desde julio y a partir de este octubre es el ordenamiento obligatorio”.

En octubre iniciaba el ordenamiento obligatorio y hay un lapso de tres meses.