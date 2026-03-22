Cumbre Tajín, mosaico cultural de Veracruz para el mundo

marzo 22, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Con una ocupación hotelera del 100 por ciento en municipios de Papantla, Poza Rica y Tuxpan, se lleva a cabo la Cumbre Tajín, en su edición 2026.

La gobernadora Rocío Nahle García destacó la importancia de la fiesta cultural más importante de la zona norte de Veracruz.

“Desde el inicio de mi gobierno les dije que íbamos a apoyar la cultura y el turismo, que íbamos a poner a Veracruz de modo, cómo no hablar de esta belleza, del mosaico cultural que presenciamos”.

Y es que, dio a conocer, además de la cultura de los pueblos ubicados en el Totonacapan, participan también de otras regiones como la Cuenca, Cosoleacaque, la Huasteca.

“Mostramos a México y al mundo lo que hacemos y lo que somos, disfruten la cumbre tajín. De parte de gobierno estamos tomando las precauciones para que sea un éxito”.

La mandataria de Veracruz destacó que de acuerdo a la información proporcionada por el titular de la Secretaría de Turismo, Ígor Rojí López, la ocupación hotelera en municipios cercanos al Parque Temático Takilhsukut se encontraron durante el fin de semana al 100 por ciento.