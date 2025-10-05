Invita SECVER a las funciones del Circuito Nacional Ambulante Presenta en el Exconvento Betlehemita

octubre 5, 2025

Veracruz, Ver., domingo 05 de octubre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Veracruz (SECVER) invita a las funciones de Ambulante Presenta los viernes de octubre, a las 17:00 horas, y los sábados 18 y 25 de octubre, a las 11:00 horas, en el auditorio del Centro Cultural Exconvento Betlehemita. La entrada es gratuita.

En la función de apertura se proyectó el documental Ciudad (2020), del director Carlos F. Rossini, quien invita a Maya Goded, Julio Hernández Cordón y Nuria Ibáñez a codirigir una mirada que plantea la búsqueda y el descubrimiento de los gestos de esa ciudad que es México.

El viernes 10 de octubre se proyectará Mi mundo robado (Sayyareye dozdide shodeye man), de Farahnaz Sharifi; el viernes 17 se podrá apreciar el programa Ambulante Más Allá 1, integrado por las producciones Caricia, de David Montes, y Noche fui, de Tania Suárez, además de Omar y Gloria, del realizador Jimmy Cohen.

El viernes 24, la función contempla el programa doble Diario a tres voces, de Otilia Portillo, y Dos ríos, de Anaïs Taracena y Laura Bermúdez; y el viernes 31 de octubre, la proyección del documental Zoé: Panoramas, de Rodrigo Guardiola y Gabriel Cruz.

Las funciones de los días sábados están dirigidas a todo público, con especial énfasis en las infancias a partir de 8 años. Estarán integradas por cortometrajes en idiomas indígenas y extranjeros, en los que se podrá disfrutar del programa Ambulantito 1. Fantásticas criaturas, el sábado 18 de octubre, y Ambulantito 2. Alucinario, el 25 de octubre. Ambas funciones a las 11:00 horas.

La SECVER se suma a una edición más del circuito nacional Ambulante Presenta, una iniciativa que acerca lo mejor del cine documental a comunidades de todo el país, fortaleciendo el diálogo entre públicos, creadores y realidades contemporáneas.

Este año, Ambulante ofrece estrenos, retrospectivas por su vigésimo aniversario y una curaduría internacional con énfasis en los retos de la democracia contemporánea, además de propuestas que exploran los vínculos entre cine, territorio y formas de vida.

Consulta más información sobre esta y todas las actividades que ofrece este espacio cultural en las redes sociales del @ExCBetlehemita.