Arranca la Cumbre Tajín 2026 con una amplia oferta cultural

marzo 20, 2026

Este viernes 20 de marzo arrancó el festival Cumbre Tajín 2026, Tapaxawan, Alegría que une culturas, con una programación que incluye música, danza tradicional, talleres, exhibiciones y actividades para todas las edades en el Parque Temático Takilhsukut, en el municipio de Papatla, al norte de Veracruz

La titular de la Secretaría de Cultura de Veracruz, Xóchitl Molina González, reiteró la invitación a la ciudadanía y a visitantes a disfrutar del festival, donde se darán cita —del 20 al 22 de marzo— artesanos, portadores de tradiciones y diversas expresiones culturales del estado.

“Vengan este fin de semana, a partir de hoy, a vivir la magia. Tendremos los nichos llenos de actividades; a las cocineras de humo, que ofrecerán una deliciosa degustación de los platillos típicos de la región del Totonacapan, y más tarde también contaremos con elencos artísticos”.

Molina González reiteró que la entrada a la Cumbre Tajín es completamente gratuita, tanto en horario matutino como vespertino, lo que facilita el acceso de las familias veracruzanas y turistas a todas las actividades. “Se espera una importante afluencia familiar en lo que promete ser una celebración inolvidable de la identidad”.

En el programa artístico, la funcionaria destacó la participación de La Original Banda El Limón para este viernes 20 de marzo; el sábado 21, la presentación estelar de la reconocida cantante Yuridia; y el domingo 22, el festival cerrará con broche de oro con las actuaciones de Lila Downs y el Grupo Cañaveral.

A lo largo del Parque Temático Takilhsukut se instalarán 39 espacios culturales, en los que destacan: el Árbol del Framboyan; el Nicho de la Juventud; el Árbol del Zapote; Nicho Yolpaki; Nicho Gastronómico; Nicho de los Danzantes; Nicho de la Purificación; Nicho del Volador; Nicho de aromas y sabores; Nicho Gastronónimo tradicional; y Pueblos Mágicos.